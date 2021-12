ANZEIGE

Martin Lück blickt auf die Märkte Corona, Brexit und Machtkämpfe

Die Wirtschaft steckt in der Krise, nichtsdestotrotz hat der Dax in nur drei Monaten knapp 50 Prozent an Wert gewonnen, es fehlen nur noch 7 Prozent bis zum Vorkrisenniveau. Auch in den USA erholen sich die Märkte – doch wer sind die Treiber? Stolpersteine wie der Brexit und die US-Wahlen könnten den Weg zurück in die Normalität allerdings noch gefährden.