Martin Lück blickt auf die Märkte Die Märkte bleiben schwankungsanfällig

Große Unsicherheit prägt derzeit das Marktgeschehen. Die Volatilität liegt daher doppelt so hoch wie vor der Krise. Das dürfte sich auch in der zweiten Jahreshälfte nicht ändern: Die Spannungen zwischen China und den USA, die anstehende US-Wahl und die Möglichkeit des harten Brexits werden die Anleger weiter in Anspruch nehmen.