Martin Lück wechselt zu Franklin Templeton
Franklin Templeton ernennt zum 1. November 2025 Martin Lück zum Chef-Kapitalmarktstrategen für Deutschland und Österreich. In der neu geschaffenen Position wird Lück als Kapitalmarktexperte für die Region fungieren und regionale Markteinblicke mit globalem Research des Unternehmens verbinden.
Christian Machts, Leiter Deutschland und Österreich bei Franklin Templeton, sagt: „Seine herausragende Expertise und seine starke Stimme in makroökonomischen Fragen werden unsere Kundenbindung und die Sichtbarkeit unserer Marke in der Region weiter stärken." Lück selbst erklärt: „Ich freue mich sehr darauf, zum ausgezeichneten Ruf von Franklin Templeton als vertrauenswürdige Stimme an den Kapitalmärkten beizutragen. Ich möchte Anlegern in der Region neue Perspektiven eröffnen – auf Basis meiner unabhängigen Makroforschung und mit Zugriff auf das globale Know-how von Franklin Templeton.“
Lück wird direkt an Larry Hatheway, Global Investment Strategist am Franklin Templeton Institute, berichten. Das Institut wird von Chief Market Strategist Stephen Dover geleitet.
Für Christian Machts ist die Ernennung eines Kapitalmarktstrategen ein wesentlicher Baustein in der Schärfung des Profils von Franklin Templeton in Deutschland und Österreich: „Die Konnektivität zwischen Kapitalmarktstrategie, Politik und Public Policy wird ganz wesentlich. Wir werden Diskussionen anstoßen zu Altersvorsorge, Pensionsfonds-Regulierung und vielen anderen Themen. Wir wollen nicht nur beobachten, was in Brüssel diskutiert wird“, sagte Machts im Interview mit DAS INVESTMENT.
Das Franklin Templeton Institute fungiert als globaler Think Tank des Unternehmens und versorgt Kunden mit Erkenntnissen zu wichtigen Wirtschaftstrends und Anlagethemen. Das Institut wird von einem Team von über 40 Ökonomen, Strategen und Anlagespezialisten unterstützt, die in Finanzzentren wie New York, London, Singapur und San Mateo ansässig sind.
Mehr als 30 Jahre Kapitalmarkterfahrung
Lück bringt mehr als 30 Jahre Erfahrung in den Finanzmärkten und der Wirtschaftsforschung mit. Zuletzt war er Gründer und Geschäftsführer von Macro Monkey, einer unabhängigen makroökonomischen Beratungsfirma mit Sitz in Frankfurt, die er 2024 gegründet hatte. Seine Beratungsfirma wird Lück parallel zu seiner neuen Tätigkeit bei Franklin Templeton weiterführen.
Zuvor war Lück fast ein Jahrzehnt bei Blackrock tätig, wo er von 2015 bis 2024 als leitender Kapitalmarktstratege für die DACH-Region und Osteuropa arbeitete. Davor war er über acht Jahre bei UBS beschäftigt, zuletzt als Chefökonom für Deutschland und Europa für die Investmentbank.