Martin Lück verlässt Blackrock

Martin Lück, leitender Kapitalmarktstratege für die DACH-Region und Osteuropa bei Blackrock, verlässt nach 8 Jahren das Unternehmen. Er war seit 2015 beim größten Vermögensverwalter der Welt tätig. „Nach buchstäblich Tausenden von Kundenmeetings, Präsentationen und Vorträgen, die ich gemeinsam mit meinen großartigen Kollegen in der Region erleben durfte, ist es Zeit, noch einmal weiterzuziehen“, schreibt Lück zu seinem Abschied in dem Business-Netzwerk Linkedin. Seine nächste Station ist nicht bekannt, er werde diese „in Kürze“ bekanntgeben.

Lück arbeitet seit 1984 in der Finanzbranche. Er startete bei der NG Bank (heute DZ Bank) und hatte Stationen unter anderem bei Crédit Agricole Cheuvreux und UBS, bevor er 2015 zu Blackrock wechselte.

Lücks Nachfolgerin wird Ann-Katrin Petersen, bislang Senior Investmentstrategin. Petersen wechselte 2022 von Allianz Global Investors zu Blackrock. Bei AGI war sie zuvor ebenfalls als Investmentstrategin tätig, zusätzlich war sie Analystin und Ökonomin für Europa. Davor studierte sie Philosophie und Wirtschaftswissenschaften an der Universität Bayreuth. Von den Financial News erhielt sie 2019 die Auszeichnung „Rising Stars of Asset Management“.