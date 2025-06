Martin Rees wird DACH-Vertriebsleiter bei BNY Investments

Martin Rees übernimmt eine erweiterte Rolle als Regionalleiter Vertrieb für die DACH-Region bei BNY Investments. Er verantwortet künftig neben der Schweiz auch die Märkte Deutschland und Österreich.

Rees ist seit fast neun Jahren für den Asset Manager tätig und leitete bisher ausschließlich das Schweizer Geschäft. In seiner neuen Position betreut er die Teams in Zürich, Genf und Frankfurt und verantwortet den Kundenkontakt zu institutionellen Investoren in der gesamten DACH-Region.

Er berichtet weiterhin an Gerald Rehn, Vertriebsleiter EMEA. Mit der Rollenerweiterung will BNY Investments die Position in der Region stärken und bestehende sowie neue Kundenbeziehungen ausbauen.