Martin Staub geht Dr. Klein bekommt neuen Vertriebsleiter Versicherungen

Stephan Gawarecki übernimmt ab sofort die Vertriebsleitung im Bereich Versicherungen bei Dr. Klein und Co. Gawarecki ist bereits Vorstandssprecher des Unternehmens.Martin Staub, der die Position des Vertriebsleiters Versicherungen bisher innehatte, verlässt das Unternehmen. Gawarecki wird sich nun darauf konzentrieren, die Zusammenarbeit zwischen der Systemzentrale und dem Vertrieb voranzutreiben.Dr. Klein und Co. bietet seit 1954 Finanzdienstleistungen für Privatkunden und Unternehmen an. Spezialisiert ist die 100-prozentige Hypoport-Tochter auf die Themen Immobilienfinanzierung, Versicherungen und Vorsorge.