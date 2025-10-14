Martin Suter wird zum 1. Januar 2026 Head of Germany bei Rothschild & Co. Zudem übernimmt er die alleinige Leitung des Global-Advisory-Geschäfts in Deutschland und Österreich. Das gab die Investmentbank nun bekannt. Suter war bisher gemeinsam mit Kai Tschöke Co-Head des Bereichs Global Advisory der Region.
Tschöke wechselt in strategische Funktion
Kai Tschöke, bislang Deutschlandchef, wird künftig als Chairman in strategischer Funktion die Entwicklung von Rothschild & Co in Deutschland und Österreich begleiten. Tschöke hatte 2024 die Rolle des Head of Germany übernommen.
Seit 2019 gemeinsam an der Spitze
Suter und Tschöke haben seit 2019 als Co-Heads die Aktivitäten von Rothschild & Co im deutschsprachigen Global-Advisory-Geschäft geprägt und weiterentwickelt. Im Jahr 2024 wurde Suter zudem in das Global Advisory Management Committee berufen.
Robert Leitão, Global Managing Partner von Rothschild & Co und Head of Global Advisory, sagt: „Unter der Führung von Martin Suter und Kai Tschöke hat Global Advisory in Deutschland und Österreich seine marktführende Position in den Bereichen M&A, Debt Advisory, Restructuring und Equity Advisory ausgebaut.“
Über 80 Banker in Deutschland
In Deutschland ist Rothschild & Co in den Geschäftsbereichen Global Advisory und Wealth Management aktiv. Mit mehr als 80 Bankern gehört Global Advisory zu den größten Investment-Banking-Teams im Markt. Im Wealth Management zählen Unternehmer, Family Offices und Stiftungen zu den Kunden. Im deutschen Team arbeiten mehr als 50 Berater in Frankfurt, Düsseldorf und Hamburg.