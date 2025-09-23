Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

DAS INVESTMENT: Sebastian Hopfner, Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbands AGV, begrüßt die derzeit diskutierte Abschaffung der täglichen Höchstarbeitszeit von zehn Stunden in der Versicherungsbranche. Sie würde dazu beitragen, Kapazitätsmängel bei Naturkatastrophen und ähnlichen großen Schadensereignissen abzufangen, so seine Argumentation. Wie sehen Sie das?

Martina Grundler: Schon heute existieren in der Versicherungswirtschaft Regelungen, die es ermöglichen, flexibel auf Arbeitsspitzen, zum Beispiel aufgrund von Naturkatastrophen zu reagieren. Die bestehenden Regelungen zur flexiblen Arbeitszeit in der Branche ermöglichen die Überschreitung der tariflichen Arbeitszeit auf bis zu zehn Stunden täglich, und das in einem bestimmten Volumen meist ohne vorherige Zustimmung des Betriebsrates zu Überstunden. Darüber hinaus nutzen die Unternehmen in solchen Situationen sehr häufig die Möglichkeit von Überstunden-Samstagen. Verdi hat im vergangenen Jahr eine Beschäftigtenbefragung in der Versicherungsbranche durchgeführt, an der sich mehr als 20.000 Beschäftigte beteiligt haben. Eine Mehrheit der Beschäftigten hat in dieser Befragung angegeben, dass die Arbeitsverdichtung und Überstunden eines der drängendsten Probleme ist.

Wenn also schon heute Beschäftigte häufig mehr als die vertragliche vereinbarte Arbeitszeit erbringen, dann spricht das aus unserer Sicht dafür, dass in vielen Bereichen der Branche zu wenig Personal vorhanden ist, um die anfallende Arbeit zu leisten – und das nicht nur in Ausnahmesituation, sondern dauerhaft und seit Jahren. Vor diesem Hintergrund erscheint die Aussage, dass die gesundheitlichen Risiken für die Beschäftigten gering wären, schon fast zynisch.

Herr Hopfner sieht das anders: Aus seiner Sicht tragen lange Arbeitszeiten sogar zur psychischen Gesundheit der Arbeitnehmer bei.

Grundler: Alle arbeitswissenschaftlichen Studien weisen darauf hin, dass lange Arbeitstage zu messbaren gesundheitlichen Risiken führen und dass die Produktivität nach acht Stunden Arbeit deutlich sinkt. Viele Beschäftigte jonglieren neben dem Job auch familiäre Verantwortung, etwa für Kinder oder pflegebedürftige Angehörige. Gerade hier zeigt sich, wie wichtig verlässliche und planbare Arbeitszeiten sind. Wer Arbeit und private Verpflichtungen unter einen Hut bringen will, braucht mehr Mitsprache bei der Gestaltung der eigenen Arbeitszeit, nicht noch mehr Flexibilität, die allein den Arbeitgebern nützt.

Die Befürworter flexiblerer Regelungen argumentieren außerdem damit, dass Deutschland im internationalen – und auch im europaweiten – Vergleich sehr rigide Arbeitsschutzregelungen hat. Dies führe zu Wettbewerbsnachteilen für international aufgestellte deutsche Konzerne.

Grundler: Die tatsächlich erbrachte Arbeitszeit eines Vollzeitbeschäftigten beträgt in Deutschland laut Statistischem Bundesamt 40,2 Stunden und liegt damit im europäischen Vergleich im Mittelfeld. Die jährliche Mehrarbeit in Deutschland summiert sich zu gigantischen Zahlen: Insgesamt wurden im Jahr 2023 1,3 Milliarden Überstunden geleistet – davon über die Hälfte unbezahlt. Diese Fakten sprechen nicht dafür, dass die deutschen Regelungen zur Arbeitszeit die internationale Wettbewerbsfähigkeit gefährden.

Wäre denn eine Abschaffung der Höchstarbeitszeit nur für Notfälle wie Naturkatastrophen und andere große Schadensereignisse aus Ihrer Sicht eine Option?

Grundler: Wie bereits erwähnt, ermöglicht es unser Tarifvertrag und die Betriebsvereinbarungen zur Arbeitszeitflexibilisierung schon heute, auf solche Ausnahmesituation mit Mehrarbeit zu reagieren. In solchen Notfällen arbeiten die Beschäftigten der Branche mit viel Engagement daran, die eingehenden Schadensmeldungen so schnell wie möglich zu bearbeiten. Es spricht nichts dafür, die heute bestehenden Möglichkeiten für Ausnahmesituationen auszuweiten. Es würde sich dann ja auch die Frage stellen, wann diese Ausnahmen greifen würden, bei welchen Ereignissen oder ab welchen Rückstandszahlen die Arbeitszeiten ausgeweitet werden.

Nun herrscht in Deutschland Fachkräftemangel – auch in der Versicherungsbranche. Die Politik will das Problem unter anderem durch eine stärkere Integration der Mütter in den Arbeitsmarkt lösen. Denn nach Angaben des Statistischen Bundesamts arbeiten 74,4 Prozent der erwerbstätigen Mütter mit Kindern unter sechs Jahren in Teilzeit. Konterkariert die Abschaffung der Höchstarbeitszeit nicht dieses Ziel? Schließlich lassen sich 14-Stunden-Arbeitstage nur schwer mit familiären Pflichten vereinbaren.

Grundler: Ein Problem in Deutschland ist in der Tat die hohe Teilzeitquote von Frauen. Sowohl die Vereinbarkeit von Kindererziehung und Vollzeitarbeit als auch von Pflege von Angehörigen und Vollzeitarbeit ist für viele Beschäftigte – und das heißt in der Regel für Frauen – ein Problem. Eine Ausweitung der Höchstarbeitszeit würde dieses Problem weiter verstärken und noch mehr Beschäftigte in Teilzeit drängen. Gerade Care-Arbeit erfordert planbare, beeinflussbare Arbeitszeiten. Wer will, dass in Deutschland mehr Menschen in Vollzeit arbeiten, muss sich für ausreichende und flexible Möglichkeiten zur Kinderbetreuung und für pflegebedürftige Menschen einsetzen und nicht für die Abschaffung des Acht-Stunden-Tages. Wir brauchen die richtigen Rahmenbedingungen und eine Mitsprache der Beschäftigten bei der Arbeitszeit, dann klappt es auch mit der Erhöhung des Arbeitsvolumens.

Kann die Abschaffung der Höchstarbeitszeit nicht auch nach hinten losgehen, so dass Vollzeit-Mitarbeiter, die pünktlich Feierabend machen wollen, in Teilzeit wechseln, mit einer relativ hohen Wochenarbeitszeit, um große Lohneinbußen zu vermeiden?

Grundler: In der Versicherungsbranche werden Überstunden meist freiwillig geleistet, es gibt so gut wie keine vom Arbeitgeber angeordneten Überstunden. Auch Teilzeitkräfte können im Rahmen der Freiwilligkeit Überstunden leisten und tun das auch. Deshalb war es uns wichtig, im Tarifvertrag Überstundenzuschläge für Teilzeitkräfte durchzusetzen. Wir sehen aber durchaus die Gefahr, dass Beschäftigte unfreiwillig in Teilzeit gedrängt werden, wenn die tägliche Höchstarbeitszeit erhöht wird und damit ein planbarer Feierabend nicht mehr möglich ist. Für die Arbeitgeber hätte eine Aufweichung der Arbeitszeitregelungen ja nur dann Sinn, wenn ein Druck entsteht, auch entsprechend länger zu arbeiten.

Der AGV hat vor acht Jahren ein Youtube-Video veröffentlicht, in dem er für die Abschaffung sowohl der Höchstarbeitszeiten als auch der Ruhezeiten von elf Stunden wirbt. Gezeigt wird eine teilzeitarbeitende Mutter, die abends zu Hause am PC arbeitet, um tagsüber Freizeit für ihre familiären Verpflichtungen zu bekommen. Eine Voraussetzung für dieses Modell ist aber ein sehr hoher Homeoffice-Anteil. Die Realität sieht jedoch anders aus: Immer mehr Versicherer holen die Mitarbeiter zurück ins Büro. Würde es Sinn machen, lange Arbeitstage an die Homeoffice-Möglichkeit zu koppeln?

Grundler: Eine höhere Flexibilität von Müttern oder auch von Menschen, die Angehörige pflegen, erreicht man aus unserer Sicht nicht durch eine Aufhebung der Zehn-Stunden-Grenze. Eine Unterbrechung der Arbeitszeit, um familiären Pflichten nachzukommen, hat ja nichts mit der Zehn-Stunden-Grenze zu tun. Was hier zum Problem werden kann, ist die Einhaltung der gesetzlichen Ruhezeiten. Allerdings haben wir dieses Problem bereits in unserem Tarifvertrag zum mobilen Arbeiten geregelt. Unser Tarifvertrag ermöglicht unter bestimmen Voraussetzung die Verkürzung der gesetzlichen Ruhezeit auf freiwilliger Basis, aber nur bei mobiler Arbeit – also zum Beispiel im Homeoffice. Dazu ist keine Ausweitung der täglichen Höchstarbeitszeit nötig. Im Gegenteil, sie würde es schwieriger machen, Ruhezeiten, auch verkürzte Ruhezeiten, einzuhalten. Auch hier handelt es sich aber um eine Vorschrift zum Gesundheitsschutz der Mitarbeiter.



Über die Interviewte:

Martina Grundler ist Bundesfachgruppenleiterin Versicherungen bei der Gewerkschaft Verdi.