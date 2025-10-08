Wie stehen Vermittler zur Kooperation zwischen Maxpool und Kassenkompass? DAS INVESTMENT fragte nach. Vor allem die Beteiligung Maschmeyers sorgt für kontroverse Reaktionen.

Der Hamburger Maklerpool Maxpool hat vor kurzem eine Exklusivkooperation mit dem GKV-Vergleichsportal Kassenkompass geschlossen. Die rund 4.000 angebundenen Versicherungsmakler können damit künftig ihren Kunden den Wechsel der gesetzlichen Krankenkasse anbieten.

Das Hamburger Jungunternehmen, das von Fiona Jasmut und Ole Walkenhorst gegründet wurde, hatte sich zuvor in der TV-Sendung „Die Höhle der Löwen" eine Investition von Carsten Maschmeyer gesichert. Der „Höhle der Löwen"-Investor stieg für 300.000 Euro mit 20 Prozent bei dem Start-up ein.

„Bin ich falsch abgebogen?“

Die Ankündigung der Kooperation hat in der Maklerschaft kontroverse Reaktionen ausgelöst. Vor allem die Zusammenarbeit mit dem umstrittenen Großinvestor Maschmeyer sorgte für Kritik. „Jetzt macht Maxpool und damit Blau Direkt Geschäfte mit Carsten Maschmeyer? Oder bin ich falsch abgebogen?“, fragt der auf Biometrie spezialisierte Vermittler Christian Steffen Fröhlich in einem Kommentar zum DAS INVESTMENT-Artikel auf LinkedIn. Auf Nachfrage eines weiteren Teilnehmers verwies der Vermittler auf Maschmeyers Vergangenheit als AWD-Gründer und Chef. Mehr schrieb er nicht, es sei „leider juristisch nicht ganz simpel, sich dazu zu äußern“.

„Nicht nur nicht simpel, sondern gefährlich“, bestätigt ein weiterer, auf PKV spezialisierter Kollege aus Köln. „Kein Vertrieb hat mich so hart bekämpft, wie die Hannoveraner.“

Hintergrund: Maschmeyers AWD-Vergangenheit

Carsten Maschmeyer stieg 1988 beim Finanzvertrieb AWD ein, den sein späterer Schwager Kai Lange 1987 gegründet hatte, und baute ihn zu einem der größten deutschen Strukturvertriebe auf. 2008 verkaufte er den AWD an Swiss Life, 2011 zog er sich aus dem Verwaltungsrat zurück.

Die AWD-Ära ist von Kontroversen geprägt: In den 1990er-Jahren vermittelte der Vertrieb geschlossene Immobilienfonds der Serie „Dreiländerfonds", die sich für viele Anleger als Verlustgeschäft erwiesen. Der NDR berichtete über eine interne Liste mit rund 30.000 betroffenen Anlegern. Kritiker warfen AWD systematische Falschberatung vor, der Konzern wies dies zurück.

Hätte Maxpool aufgrund der Maschmeyer-Beteiligung eine Kooperation ablehnen sollen? Und ist eine GKV-Beratung für Versicherungsvermittler überhaupt lukrativ? Diese Fragen haben wir in der Facebook-Gruppe „Versicherungsvermittler Deutschland“ mit knapp 12.000 Mitgliedern gestellt.

„Ein großes ‚Bäh‘ ist völlig überzogen“

„Sicherlich ist Maschmeyer immer noch eine Reizfigur innerhalb unserer Branche, aber ein großes Bäh ist da völlig überzogen“, erklärt der Gründer der Vermittlergruppe. Ihn wundere es eher, dass man solche Vergleichsportale als tolles Geschäftsmodell feiert. Schließlich gebe es ja seit längerem die Seite Gesetzlichekrankenkassen.de, die aber anscheinend schlecht vermarktet wurde.

„Wenn ich einen Kunden habe, dem ich schon eine private Krankenzusatzversicherung vermittelt habe, ist es aus meiner Sicht völlig legitim, ihm eine GKV zu vermitteln und die Vermittlungsprovision zu vereinnahmen“, so der Gruppengründer weiter. Da der Durchschnittsmakler pro Haushalt gerade einmal 1,8 bis 2,3 Verträge betreue, werden viele Vermittler dieses Thema ohnehin kaum in ihrem Beratungsprozess integriert haben.

Von Cross Selling mithilfe der GKV-Vermittlung hält er hingegen nicht viel. „Wir sollten als Makler unsere Dienstleistung verkaufen und der Drops ist gelutscht. Ganz einfach. Bei einem Steuerberater habe ich auch noch nie was von Cross-Selling gehört.“

„Für Herrn Maschmeyer kann kein ‚Bäh‘ groß genug sein“

Sein Maklerkollege aus Niedersachsen widerspricht. „Für Herrn Maschmeyer kann kein ‚Bäh‘ groß genug sein. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele ehemalige Kunden und Vermittler er unglücklich gemacht hat.“

Die GKV hält er hingegen für einen wesentlichen Teil der Beratung. „Schließlich haben Geldanlage und Baufinanzierung auch nichts mit der klassischen Versicherungsvermittlung zu tun, dennoch haben sich viele Vermittler darauf spezialisiert, weil sich damit gut Geld verdienen lässt“, argumentiert der Vermittler.

Und mit der richtigen GKV und entsprechendem Bonus-Programm könne man tatsächlich sehr gut Cross-Selling betreiben, indem man zusätzlich Krankenzusatzversicherungen vertreibt oder sich einen „Zubrot“ zu einem SBU- Beitrag sichert, den sich der Kunde sonst vielleicht nicht leisten könnte oder würde.

Kassenkompass-Einstieg: „Wenn ich könnte, hätte ich das auch getan“

„Ich denke, es kommt auf das an, was der Hintergrund des Ganzen ist“, kommentiert Versicherungsvermittler Michael Kopp. GKV-Beratung und Vermittlung als Geschäftsmodell gebe es bereits länger. Daran sieht Kopp nichts Verwerfliches, zumal die Leistungen von der GKV bestimmt werden. Auch das Erstellen und Nutzen einer Vergleichsplattform findet Kopp absolut legitim.

Das Gleiche gilt für Maschmeyers Beteiligung. Der Großinvestor bringe wohl hauptsächlich seine Kontakte in die Zusammenarbeit mit der Plattform ein, sagt Kopp. Er findet nicht Schlimmes daran, sich auf diese Weise zu engagieren: „Wenn ich könnte, hätte ich das auch getan“. Und Maxpool und damit auch Blau Direkt wirkten dabei als große Multiplikatoren.