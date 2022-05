Fondsklassiker Früh, früher, Paladin

Ein kleines bisschen Vorahnung war dabei, als DAS INVESTMENT Anfang 2022 den Paladin One (ISIN: DE000A1W1PH8) in die Riege der 100 Fondsklassiker aufgenommen hat. Natürlich nicht darauf, dass wenige Wochen später mitten in Europa ein heißer Krieg ausbrechen, der Dieselpreis auf über 2 Euro steigen und die Inflation sich jenseits der 5-Prozent-Marke einpendeln würde. Aber doch darauf, dass es im neuen Jahr an den Börsen deutlich ruckeliger zugehen könnte als noch 2021. Und in einem solchen Umfeld versprach der 2013 von der Hannoveraner Investmentboutique Paladin Asset Management aufgelegte europäische Aktienfonds allen Erfahrungen der Vergangenheit zufolge relativ betrachtet bessere Ergebnisse als das Gros der Konkurrenten.

Dabei lief es für die Paladin-Manager Marcel Maschmeyer und Matthias Kurzrock auch 2021 schon wie am Schnürchen. Der Einstieg des Family Office Athos in ihre vorbörsliche Beteiligung Blue Elephant trieb deren Bewertung kräftig in die Höhe, sodass der mittlerweile durch Teilverkäufe etwas reduzierte Hamburger Betreiber von Solar- und Windparkanlagen im Paladin One zeitweise zur größten Position aufstieg. Daneben gab es acht weitere Unternehmen, die einen Performance-Beitrag von mehr als einem Prozentpunkt ablieferten. Am Ende stieg der Anteilspreis um fast 15 Prozent, und in der hausinternen „Hall of Shame“ sind lediglich drei Unternehmen zu besichtigen. In einem Fall bestand die „Schande“ zudem lediglich darin, bei der Aktie der norwegischen Schifffahrtsgesellschaft MPC Container zu früh Gewinne mitgenommen zu haben – sie stieg nach dem sukzessiven Verkauf munter weiter.