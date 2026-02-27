Carsten Maschmeyer über die 80-Millionen-Pfund-Übernahme des Flottenversicherers Flock durch die Admiral Group, seine Investmentstrategie und den deutschen Insurtech-Markt.

Carsten Maschmeyer hat von der 80-Millionen-Pfund-Übernahme des Flottenversicherers Flock durch die Admiral Group profitiert – doch er hätte noch mehr herausholen können. Im Interview erklärt er, warum er bewusst auf spätere Finanzierungsrunden verzichtete.

Mitte Februar gab die Admiral Group bekannt, das britische Insurtech-Unternehmen Flock für 80 Millionen britische Pfund zu übernehmen. Flock bietet digitale Flottenversicherungen für gewerbliche Fahrzeuge an und setzt dabei auf eine KI-gestützte Plattform, die Echtzeit-Fahrdaten auswertet und sichereres Fahrverhalten mit niedrigeren Prämien belohnt.

Carsten Maschmeyer war als Frühinvestor über seine Beteiligungsgesellschaft Seed + Speed an Flock beteiligt und gehört nun zu den Verkäufern, die durch den Admiral-Deal profitieren. DAS INVESTMENT Versicherungen sprach mit ihm über die Transaktion.

DAS INVESTMENT Versicherungen: Wann genau ist Ihr Venture-Capital-Fonds Seed + Speed bei Flock eingestiegen?

Carsten Maschmeyer: Wir haben im April 2018 investiert, nachdem ich die Gründer auf der ITC in Las Vegas im September 2017 kennengelernt habe.

Seed + Speed stieg also 2018 bei Flock ein, beteiligte sich aber nicht an den nachfolgenden Finanzierungsrunden von insgesamt 55 Millionen US-Dollar. Warum? Hatten Sie zwischenzeitlich Zweifel am Geschäftsmodell bekommen?

Maschmeyer: Nein. Seed + Speed I, mit dem wir 2018 bei Flock eingestiegen sind, verfolgte eine konsequente Erst-Investment-Strategie. Das bedeutet: Wir haben ganz bewusst ausschließlich Pre-Seed- und Seed-Runden – also die allerersten Finanzierungsrunden eines Startups – finanziert, um ein besonders hohes Multiple zu erzielen und ein Vielfaches des eingesetzten Kapitals zurückzubekommen. Für viele Startups waren wir sozusagen ein Entry-Partner in den Markt. Seed + Speed III hat zuletzt 90 Millionen Euro eingesammelt – wir sind mittlerweile Lead-Investor bei initialen Runden und finanzieren auch weitere Folgerunden mit.

Wie bewerten Sie heute den Exit bei 80 Millionen britischen Pfund Unternehmenswert im Verhältnis zu Ihrer ursprünglichen Erwartung?

Maschmeyer: Der Verkauf von Flock an Admiral ist einer der größten Insurtech-Deals Großbritanniens und damit natürlich ein riesiger Erfolg für die Gründer und für uns.

Wie hoch war Ihr Anteil an Flock zum Zeitpunkt des Exits? War die Position auch nach Verwässerung noch signifikant genug, um den Verkauf als Erfolg zu werten?

Maschmeyer: Eben weil wir in der Frühphase eingestiegen sind, haben wir damals eine Verschwiegenheitsvereinbarung unterzeichnet, die uns verbietet, über die Höhe unserer Beteiligung zu sprechen. In Großbritannien ist das anders als hier nicht publik, wenn ein Investor weniger als 25 Prozent hält. Üblicherweise halten Investoren Anteile im einstelligen bis niedrig-zweistelligen Prozentbereich. Es stimmt natürlich, dass nach unserem sehr frühen Einstieg weitere Finanzierungsrunden stattgefunden haben, aber dennoch war unser Wertanstieg am größten Insurtech-Exit von Großbritannien auch in Summe sehr erfreulich.

Flock hatte bereits seit Juni 2024 eine strategische Partnerschaft mit Admiral Pioneer. Waren Sie als früher Investor in die Verkaufsgespräche eingebunden?

Maschmeyer: Als sehr früher Investor haben wir vor allem in der Phase unterstützt, in der wir eingestiegen sind. Die Aufgabe eines Investors ist es immer, das Startup zum nächsten Erfolg bringen. Wenn wir, wie wir es bei Flock getan haben, in der Seed-Phase einsteigen, bringen wir das Startup erfolgreich in die Series A. Dort haben wir bei Flock den Staffelstab an den Lead-Investor übergeben.

„Exits in Europa immer noch viel zu selten“

Was bedeutet der Flock-Verkauf für Ihre künftige Insurtech-Strategie? Sehen Sie nach wie vor Potenzial für datengetriebene Versicherungslösungen auf dem deutschen Markt?

Maschmeyer: Exits waren in Europa immer noch viel zu selten. Das gilt branchenübergreifend und das Maktumfeld in den letzten Quartalen war dafür nicht günstig. Umso mehr freuen wir uns über Flock, weil das zeigt: Auch wir in Europa können Exits in spannenden Größenordnungen. Wir haben in Deutschland und im ganzen DACH-Raum so vielversprechende Fintechs und Insurtechs, wir sind zum Beispiel an Finanzguru, Neodigital, Pliant oder Calvinrisk beteiligt. Das zeigt, welches Potenzial innovative Gründer ganz zurecht in dieser Branche sehen.