Constance Riede 21.05.2014 Lesedauer: 2 Minuten

Maschmeyers Schlüssel zum Erfolg „Weniger ans Geld denken“

Was ist Carsten Maschmeyers Schlüssel zum Erfolg? 2012 veröffentlichte er bereits ein Buch zu diesem Thema, jetzt hat venture.tv in einem Interview nachgehakt. So ganz geheim und neu klingt sein Rezept zwar nicht, Erfolg hatte er damit aber trotzdem.