Maßgeschneiderte Fan-Versicherung Allianz bietet Fan-Police für FC-Bayern-Spiele

Die Allianz versichert die Fans des FC Bayern München ab der kommenden Saison gegen Verspätung, Schlüsselverlust und Unfall. Der Dreifach-Schutz rund um den Arenabesuch soll 2 Euro pro Person kosten und kann für jedes Heimspiel online über die Homepage der Allianz abgeschlossen werden.Die Versicherungsleistung: Allianz erstattet 50 Prozent des Ticketpreises ab 30 Minuten unverschuldeter Verspätung und zahlt bis zu 500 Euro für einen Schlüsselnotdienst. Außerdem erhält der versicherte Fußballfan eine lebenslange monatliche Rente in Höhe von 250 Euro, wenn er einen Unfall mit schweren Folgen erleidet.Die Allianz ist seit 2000 Sponsor des FC Bayern München. Im Jahr 2005 wurde ihr neues Stadion, die Allianz Arena, eingeweiht. Anfang des Jahres kaufte der Versicherer für 110 Millionen Euro neu ausgegebene Bayern-Aktien und beteiligt sich somit zu 8,33 Prozent an dem Fußballclub. In diesem Zug sicherte sich die Allianz zudem die Namensrechte am Stadion bis zum Jahr 2041.