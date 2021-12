Redaktion 17.06.2014 Lesedauer: 1 Minute

Master of the Universe Ein Banker packt aus

Im dem Psychogramm „Der Banker - Master of The Universe“ spricht der 50-jährige Ex-Banker Rainer Voss über die Niederungen seiner Branche und den Finanzkapitalismus. Das Werk des Dokumentarfilmers Marc Bauder läuft am heutigen Dienstag um 22:50 Uhr auf Arte.