Neuer Vertriebsleiter Allianz Partners befördert Mathias Grompe

Mathias Grompe zieht als Vertriebsleiter in die Geschäftsführung von Allianz Partners Deutschland ein. Bislang war die Position bei der Allianz-Tochter nur interimistisch besetzt.

Die Allianz-Tochter für Assistance- und Versicherungsprodukte, Allianz Partners Deutschland, hat Mathias Grompe als führenden Vertriebsmanager (Chief Sales Officer) in die Geschäftsleitung berufen. Der 42-Jährige übernimmt ab dem 1. Januar 2023 die Verantwortung für sämtliche Vertriebsaktivitäten in den Bereichen Mobilität, Reise sowie Haus & Wohnen, wie der Konzern mitteilte.

Grompe bringe mehr als 20 Jahre Berufserfahrung in Vertrieb und Unternehmensentwicklung mit, heißt es. Für den Allianz-Konzern ist er seit dem Jahr 2012 tätig. Zuletzt leitete er die Geschäftsstelle Jena bei Allianz Beratung und Vertrieb. Mathias Grompe folgt auf Carsten Staat, seit März 2022 Chef von Allianz Partners Deutschland, der den Vertriebsbereich seither interimistisch verantwortete.

Mit Heide Freynhofer und Raphael Hügli gibt es zudem zwei weitere Neuzugänge in der Geschäftsführung. Freynhofer übernimmt zum Jahreswechsel die Personalleitung. Hügli ist neben seiner Aufgabe als Finanzchef für Allianz Partners Schweiz bereits seit dem 1. November auch für die Finanzen aller deutschen Allianz-Partners-Gesellschaften zuständig.