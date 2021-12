Favoriten der Top-Vermögensverwalter Mathias Kramer empfiehlt den Acatis IfK Value Renten

Dieser Artikel erschien bereits in der Print-Ausgabe DAS INVESTMENT 12/2020. Dort unterliefen der Redaktion zwei Fehler: Es wurde Kursrückschläge mit Volatilität gleichgesetzt und es fehlte der Hinweis auf die Nachrangigkeit einiger Anleihen. Wir bitten das zu entschuldigen.



Mathias Kramer, Valorvest, empfiehlt den Acatis IfK Value Renten

„Value in Anleihen“ lautet das Credo des Fondsmanagements rund um Martin Wilhelm. Das Fondsvolumen von knapp eine Milliarde Euro ist nach Währungshedge zu etwa 70 Prozent in Euro und zu je etwa 10 Prozent in US-Dollar, britische Pfund und weitere Währungen investiert. Ein Fremdwährungsanteil von über einem Drittel ist nicht geplant.

Das Durchschnitts-Rating liegt seit Auflage des Fonds Ende 2008 konstant im Bereich von BBB beziehungsweise BBB-. Die Portfolioduration beträgt 4 Jahre, die Rendite circa 4,2 Prozent. Dieser hohe Wert wird auch durch den Erwerb nachrangiger Anleihen namhafter Emittenten, wie beispielsweise von Infineon Technologies oder der Allianz, erzielt.

Natürlich lässt sich eine derartige Wertentwicklung nicht ohne entsprechende Risiken erzielen: so gab es seit Fondsauflage vier Rückschläge zwischen 8 und 18 Prozent. Dennoch ist der Fonds für den mittel- bis längerfristig orientierten Anleger als Basisbaustein im Segment der Unternehmensanleihen geeignet. Abschließend ist noch die hohe Transparenz, die sich aus der Veröffentlichung von Tagesberichten ergibt, erwähnenswert.

Gesellschaft: Acatis Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft

Acatis Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft Fondsmanager: Martin Wilhelm und Oliver Werner

Martin Wilhelm und Oliver Werner ISIN: DE000A0X7582

DE000A0X7582 Auflegung: 15. Dezember 2008

15. Dezember 2008 Wertentwicklung 5 Jahre (in Euro): 14,8 Prozent

Prozent Volatilität 5 Jahre (in Euro): 7,2 Prozent

7,2 Prozent Anlageklasse: Anleihefonds

Stand: 27. November 2020; Quelle: Morningstar