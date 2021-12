Redaktion 17.09.2015

Mathias Richling über das Regierungs-Jubiläum von Angela Merkel „Ich habe die Deutschen immer in Ruhe gelassen“

Zehn Jahre Angela Merkel – das ist für den Stuttgarter Kabarettisten Mathias Richling fast so wie 63 Jahre Queen Elizabeth II. In einer in typischer Merkel-Manier gehaltenen Festrede erklärt er en détail, warum es zur Politik der Kanzlerin auch in den kommenden Jahren keinerlei Alternative gibt.