Matratze statt Sparbuch Finanzexperte: Bargeld ist die beste Anlage

Verbraucher sollten unbedingt eine Bargeldreserve anlegen, rät Finanzberater und Bestseller-Autor Marc Friedrich im Video-Interview mit n-tv. Bargeld ließe sich im Schließfach oder auch zu Hause unter der Matratze horten, so der Finanzexperte. Er begründet seine Empfehlung: Die expansive Geldpolitik der Europäischen Zentralbank leiste Finanzmarktblasen Vorschub. An den Märkten könne es daher bald zu einem großen Crash kommen. Dagegen könne man sich wappnen: Bargeld kombiniert mit Sachwerten wie „Gold, Immobilien, Wald oder Ackerland“ böten Schutz, so Friedrich.

Der Finanzexperte ist in der Vergangenheit schon häufig mit düsteren Markt-Vorhersagen an die Öffentlichkeit getreten. Zusammen mit Co-Autor Matthias Weik veröffentlichte Friedrich populäre Finanzmarkt-Analysen wie „Der Crash ist die Lösung“ oder „Kapitalfehler“, die es jeweils auf Bestseller-Listen schafften.

