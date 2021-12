Matthews Asia Innovative Growth Matthews Asia startet UCITS-Variante

Matthews Asia legt den seit dem Jahr 1999 in den USA erhältlichen Matthews Asia Innovative Growth als UCITS-Fonds auf (ISIN: LU2298459939). Das teilt die Investmentgesellschaft mit. Fondsmanager ist Michael Oh.

Oh soll in 30 bis 50 Aktien aus Asien investieren. Japan gehört nicht zu seinem Investment-Spektrum. Oh sagt zur Fondsauflegung: „Wir glauben, dass Asien eine bedeutende Chance für Investoren darstellt, die auf der Suche nach innovativen Unternehmen sind, welche das Potenzial für langfristigen Kapitalzuwachs bieten. Asien als Region verfügt heute über drei wesentliche Voraussetzungen für Innovationen: einen großen adressierbaren Markt, Unternehmer und reichlich vorhandene Fachkräfte sowie eine dynamische Risikokapitalbranche.“