Personaloffensive bei der Commerzbank – im wahrsten Sinne des Wortes: Matthias Füssel, bisher bei der ING Deutschland tätig, wird im Sommer 2024 die Rolle des Bereichsvorstandes Personal übernehmen. Er folgt auf Martin Fischedick. Füssel berichtet an Sabine Mlnarsky, Personalvorständin der Commerzbank.

Füssel bringt langjährige Erfahrung in der Bankenbranche und im Personalwesen mit. Zuvor war er Personalchef bei der ING, davor leitete er die Abteilung Arbeitsrecht bei der Commerzbank.

Commerzbank braucht Tausende neue Mitarbeiter

Als neuer Bereichsvorstand Personal spielt Füssel eine Schlüsselrolle in der Umsetzung der neuen Personalstrategie der Commerzbank. Angesichts der Tatsache, dass viele Commerzbank-Mitarbeiter in den nächsten Jahren in den Ruhestand treten, muss das Bankhaus zahlreiche neue Mitarbeiter gewinnen. Ein Herausforderung nach Jahren, in denen vor allem das Streichen von Stellen auf der Tagesordnung stand.

Bis 2034 brauche die Bank wahrscheinlich „etwas weniger als 20.000 neue Mitarbeiter“, sagte Personalvorständin Sabine Mlnarsky vor einigen Wochen im Gespräch mit dem „Handelsblatt“. Es werde „im aktuellen Arbeitsmarkt sehr sportlich, genug Personal zu finden“, sagte die Managerin, die seit Januar 2023 bei der Commerzbank arbeitet. So zahle die Bank in Deutschland inzwischen Prämien in Höhe von 1.500 Euro für jeden angeworbenen Mitarbeiter.

Füssel wird Strategien zur Sicherung des Personalbestands entwickeln müssen. Die Commerzbank steht wie andere Finanzinstitute vor der Herausforderung, sich als attraktiver Arbeitgeber in einem sich wandelnden Marktumfeld zu positionieren.

Gründung von Yellowfin und Ausbau des Vertriebs

Auch auf der Produktseite gab es zuletzt einige Veränderungen. Im August 2023 gründete die Commerzbank etwa ihren Bereich für aktives Asset Management aus. Die neue Gesellschaft Yellowfin übernahm als Investmentboutique das Anlagemanagement für institutionelle und Firmenkunden sowie hochvermögende Privatkunden. Das Team entstand bereits 2013 in der Commerzbank und kehrte zu dem Institut zurück.

Auch in anderen Bereichen erweiterte man sich personell. Im August stieß Thilo Wolf in die Führungsebene der Commerzbank. Der ehemalige Deutschlandchef von BNY Mellon soll ein neues Kompetenz-Center im Bereich Asset Management Sales aufbauen.