Matthias Gruhn Neuer Vertriebsdirektor im WWK-Partnervertrieb

Matthias Gruhn ist seit drei Jahrzehnten in der Versicherungswirtschaft tätig, zuletzt als Vertriebsdirektor bei der Nürnberger Lebensversicherung. Zum aktuellen Halbjahreswechsel startet er als Leiter der Vertriebsdirektion Nordrhein-Westfalen des Partnervertriebs der WWK Versicherungen.

In dieser Funktion verantwortet Gruhn den Ausbau und die Pflege der vertrieblichen Geschäftsbeziehungen und berichtet direkt an Mark Mauermann, Organisationsdirektor für die Vertriebsdirektionen der WWK in Deutschland. Die WWK zählt zu den 25 größten Lebensversicherern in Deutschland.