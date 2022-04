Nachfolger von Raimund Herrmann BGV ernennt neuen Chef für Kapitalanlagen und Risikomanagement

Nach 16 Jahren verlässt Raimund Herrmann die Badische Versicherung (BGV). Seine Vorstandsaufgaben übergibt er ab sofort an Matthias Kreibich. „Raimund Herrmann war in all seinen Funktionen am Erfolg der letzten Jahre und nicht zuletzt an unserem kontinuierlichen Wachstum maßgeblich beteiligt“, sagt Edgar Bohn, Vorstandsvorsitzender des BGV, zu der Personalie. „Zudem war er ein unermüdlicher Motor, mit großer Expertise und einem sehr angenehmen Wesen als Teamplayer und Mensch.“

Bereits seit dem 1. Januar 2022 arbeitet Matthias Kreibich an Bord des BGV-Vorstandes. Jetzt übernimmt er das gesamte Ressort von Herrmann und ist damit künftig für Betriebswirtschaft, Informationstechnologie, Rechnungswesen, Risikomanagement, Unternehmensplanung und das Kapitalanlagenmanagement zuständig. „Ich habe den BGV von Beginn an als offenes und sehr zugängliches Haus erlebt“, fasst Kreibich seine bisherige Zeit beim Versicherer in Karlsruhe zusammen. „Die Wege sind kurz und die Menschen hier haben eine hohe Identifikation mit dem Unternehmen – das gefällt mir sehr gut.“