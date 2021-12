Matthias Mohr Exklusiv: Ex-Vertriebsleiter bei Blackrock geht zu Oddo Meriten AM

Mathias Mohr geht zu Oddo Meriten Asset Management. Das erfuhr DAS INVESTMENT aus unterrichteten Kreisen. Mohr fängt bei Oddo Meriten AM zum 1. Dezember als Vertriebschef (Head of Sales) an. Oddo AM hat die Personalie auf Nachfrage von DAS INVESTMENT bestätigt.

Mohr kommt von Blackrock, wo er den Vertrieb in der Nord-West-Region leitete. Davor war Mohr bei Allianz Global Investors aktiv.

Außerdem scheidet Martin Theisinger aus der Geschäftsführung von Oddo Meriten AM aus. Der bisherige Investmentchef von Oddo Meriten AM, Thomas Herbert, ist ab sofort auch auf Ebene der Geschäftsführer zuständig für den Fondsvertrieb an institutionelle sowie Wholesale- und Privatkunden.