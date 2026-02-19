Matthias Mohr und die Capital Group gehen nach sieben Jahren getrennte Wege. Er wird das Unternehmen Ende Juli verlassen. Seine Nachfolge steht noch nicht fest.

Matthias Mohr, Managing Director Financial Intermediaries Germany & Austria bei der Capital Group, wird das Unternehmen im Sommer verlassen.

Matthias Mohr verlässt nach mehr als sieben Jahren den US-amerikanischen Asset Manager Capital Group. Der Managing Director Financial Intermediaries Germany & Austria wird ab Ende Juli eine neue Aufgabe annehmen, wie die Plattform Fundview zuerst berichtete.

Mohr ist seit Dezember 2018 beim US-Unternehmen tätig und verantwortet die Märkte Deutschland und Österreich im Bereich Financial Intermediaries.

Bestehendes Team soll bleiben

Eine Nachfolge steht den Angaben zufolge aktuell noch nicht fest, das Team soll aber fortbestehen.

„Matthias Mohr wird Capital Group Ende Juli verlassen. Wir danken ihm für seinen Einsatz und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute“, heißt es dazu von dem Asset Manager auf Anfrage des private banking magazins. Und: Die Capital Group verfüge im Bereich Vertrieb, Marketing und Kundenbetreuung über ein etabliertes und hoch angesehenes Team, das Kunden in Deutschland und Österreich weiterhin erstklassige Unterstützung und einen exzellenten Service bieten werde.

Vor seinem Engagement bei der Capital Group war Mohr zwei Jahre lang bei Oddo BHF Asset Management als Head of Wholesale Germany & Austria tätig. Davor arbeitete er bei Blackrock und Allianz Global Investors. Seine neue berufliche Herausforderung ab Sommer ist noch nicht bekannt.

Deutschland und Österreich strategisch wichtig

Die Capital Group betont den Informationen zufolge, dass Deutschland und Österreich weiterhin strategisch wichtige Märkte für das Unternehmen seien: „Wir investieren deshalb weiterhin vor Ort, um noch mehr Anlegerinnen und Anleger dabei zu unterstützen, ihre langfristigen finanziellen Ziele zu erreichen“, so das Unternehmen.

Die Neubesetzung der Position des Managing Director Financial Intermediaries Germany & Austria dürfte demnach für den US-Asset-Manager von großer Bedeutung sein.