Mit dem Ausscheiden von Kai Müller (62) zum 30. Juni 2026 ist der Generationswechsel an der Spitze der Zurich Exklusivpartner (ZEP) nun vollständig vollzogen. Matthias Steeg (33) hatte die Gesamtverantwortung für die Ausschließlichkeitsorganisation der Zurich Gruppe Deutschland bereits zum 1. Januar 2026 übernommen und wird nun formell in die Position des Bereichsvorstands berufen.

Steegs Vorgänger Müller hatte die ZEP seit 2017 geleitet. Er wechselte damals von der Maklerpool-Plattform 1:1 Assekuranzservice. Davor war Müller Vorstandsmitglied bei HDI-Talanx. In den vergangenen Monaten hatte er die Transformation des Maklerkanals beratend begleitet; nun verlässt er die Zurich Gruppe Deutschland planmäßig.

Steeg seit 2012 bei Zurich

Sein Nachfolger Steeg ist ein Gewächs aus den eigenen Reihen: Der 33-Jährige startete seine Karriere bei der Zurich 2012 im dualen Studium und durchlief seitdem verschiedene Führungspositionen innerhalb des Konzerns – darunter als Strategischer Assistent im Ressort Vertrieb & Partnerschaften, als Abteilungsleiter Vertriebsentwicklung sowie zuletzt als Bereichsleiter Project, Process & Portfolio Management im Schaden- und Unfallbereich. Mit der ZEP-Führung übernimmt er erstmals Verantwortung für einen der zentralen Vertriebswege des Kölner Versicherers.

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„Die Weiterentwicklung der Ausschließlichkeitsorganisation bleibt ein zentraler Bestandteil der Strategie ZEP 2030. Gemeinsam mit unseren Vertriebspartnern, Führungskräften und Mitarbeitenden werden wir den eingeschlagenen Kurs konsequent fortsetzen“, erklärt Steeg.