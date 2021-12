Finanzbuchautoren finden „Der Euro zerstört Europa und unseren Wohlstand“

Der Euro ist ein zum Scheitern verurteiltes Währungsexperiment, trotzdem halten Politiker in Brüssel, Straburg und Berlin krampfhaft an ihm fest – sagen die Finanzvermittler und Bestseller-Autoren Matthias Weik und Marc Friedrich sicher. In markigen Worten warnen sie: Die Bürger der Eurozone könnten dafür noch bitter bezahlen.