Matthias Wulfers rückt auf Neuer Leiter Vertriebsdirektion Mitte bei der Bayerischen

Die Versicherungsgruppe die Bayerische hat zum neuen Leiter Vertriebsdirektion Mitte ernannt. In dieser Funktion verantwortet er ab dem 1. Juli den Partner- und Kooperationsvertrieb in dieser Region. Der 35-Jährige ist seit 2015 bei der Bayerischen tätig und war zuletzt Direktionsbevollmächtigter und Regionalleiter für das Gebiet „Großraum Köln/Siegerland“. Zuvor war er zwei Jahre Verkaufsleiter bei der Signal Iduna, davor war Wulfers zehn Jahre als Fachwirt für Finanzberatung (Industrie- und Handelskammer) tätig.

„Wir freuen uns, mit Matthias Wulfers einen neuen kompetenten Leiter für die Vertriebsdirektion Mitte in den internen Reihen gefunden zu haben“, erläutert Maximilian Buddecke, Leiter Partner- und Kooperationsvertrieb der Bayerischen. Wulferss sei zuvor als Regionalleiter in Köln erfolgreich gewesen und übernehme nun die weiterführenden Aufgaben. Eine seiner ersten Amtshandlungen werde die Nachbesetzung seiner alten Position sein, so Buddecke.