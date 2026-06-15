Maurizio Pedrini rückt bei Swisscanto zum Anleihechef auf
Zum 1. Juli 2026 übernimmt Maurizio Pedrini die Leitung des Fixed-Income-Geschäfts im Asset Management der Zürcher Kantonalbank (ZKB), die Swisscanto-Fonds verwaltet. Er tritt die Nachfolge von Sébastien Zöller an, der nun die Zins- und Kreditinstrumente im Handel der ZKB verantwortet.
Pedrini war zuletzt stellvertretender Leiter Fixed Income und Leiter des Credit-Teams. 2015 trat er als Leiter Credit Fixed Income ins Asset Management der ZKB ein. Davor war er 17 Jahre bei der Credit Suisse tätig und prägte das Fixed-Income-Geschäft für institutionelle Kunden in der Schweiz. Die ZKB verwaltet im Fixed Income rund 45 Milliarden Schweizer Franken.
Pedrini ist Certified EFFAS Financial Analyst (CEFA/AZEK) und hält einen Master in Economics der Universität Zürich. Er lehrt Fixed Income an der Universität Zürich, der AZEK und der Fachhochschule Nordwestschweiz. Zudem ist er Mitglied der Obligationenkommission Schweiz der Swiss Financial Analysts Association (SFAA).