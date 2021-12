Redaktion 07.09.2016

Max Giermann über Tengelmann, CETA und rechte Pöbler „Bei den anderen Fingern haben wir gerade Liefer-Engpässe“

Ich mache, was ich will, bekräftigt Kabarettist Max Giermann einmal mehr in seiner Parade-Rolle als Sigmar Gabriel – egal, ob es um den Umgang mit extremistischen Demonstranten, die Fusion der Handelskonzerne Edeka und Tengelmann oder das EU-Freihandelsabkommen mit Kanada geht.