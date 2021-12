Max Otte zur Dax-Korrektur „Ich bleibe am Aktienmarkt engagiert“

Die Weltlage ist derzeit brandgefährlich - und ich sehe nicht, dass wir irgendwelche Brände löschen. Im Gegenteil, mit den Sanktionen gegen Russland und den Abbruch des Dialogs im Rahmen der G-8 betreibt der Westen eine Politik der Konfrontation und Abgrenzung.Wir haben die Wirtschaftskrise lange durch eine ultralockere Geldpolitik verdeckt. In den USA, im europäischen Süden und in anderen Regionen haben wir aber viele Wirtschaftsprobleme immer noch nicht gelöst.In einer solchen Situation wurden früher auch schon einmal gerne größere Kriege, um vom eigenen Versagen abzulenken. Hoffen wir, dass es nicht so weit kommt.Wenn es nicht zum Schlimmsten kommt, haben wir sicher hier und da Einstiegskurse. Im Großen und Ganzen haben wir ja keinerlei Blasenbildung an den Aktienmärkten. Der Dax ist in etwa fair bewertet. Einige Unternehmen - wie adidas - waren der realen Entwicklung vielleicht etwas vorausgeeilt, so dass es hier durchaus wieder Kaufmöglichkeiten gibt.Insgesamt sehe ich aber in der europäischen Peripherie, Japan, Brasilien, Österreich und auch Frankreich günstigere Bewertungen.Die Zukunft ist leider binär: größere Konflikte und säkulare Stagnation einschließlich einer größeren Wirtschaftskrise oder ein "Durchwursteln wie bisher", bei dem wir uns langsam aus der Krise herausarbeiten. Leider habe ich keine Kristallkugel, bleibe aber am Aktienmarkt engagiert, damit ich Chancen wahrnehmen kann.Wenn die Konflikte um Europa nicht eskalieren und wieder Erwarten noch Vernunft einkehrt, war´s das mit der Kurskorrektur.Das wird etwas sportlich, aber wenn sich die Lage fängt, ist das für nächstes Frühjahr durchaus eine Möglichkeit.