Maxime Carmignac bekommt eigenen Fonds

Die hübsche Französin ist künftig für den Fonds Carmignac Market Neutral (WKN A0RMTN) verantwortlich, den sie bereits bei dessen Auflage 2007 mitverwaltete. Der bisherige Fondsmanager Keith Ney, der 2005 als Analyst bei Carmignac anfing, kehrt als Global Analyst in den Analysebereich zurück.



Maxime Carmignac fing 2006 als Analystin bei Carmignac Gestion an. Im April 2008 verließ sie die Firma ihres Vaters jedoch wieder, um für eine New Yorker und anschließend für eine Londoner Hedge-Fonds-Boutique zu arbeiten.

Nach ihrem Abschluss an der Wirtschaftshochschule ESSEC arbeitete Maxime Carmignac zunächst als Beraterin bei der Unternehmensberatung McKinsey sowie als Finanzanalystin bei Lazard Fréres und Morgan Stanley. Seit 2008 ist sie zudem Mitglied im Verwaltungsrat von Carmignac Gestion.



Neben ihrem Bruder Hugues wird Maxime Carmignac als Nachfolgerin des Ausnahme-Managers Edouard Carmignac gehandelt. Laut Edouard Carmignac soll das Unternehmen auf jeden Fall in Familienbesitz bleiben.



Zudem soll Charles Zerah das Investmentteam verstärken.