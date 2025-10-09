Die Tür des Fahrstuhls schließt sich, für Maxime Carmignac und Nils Hemmer geht es nach oben. Der Redakteur von DAS INVESTMENT, gerade ums Eck gebogen, sieht sie von unten entschwinden. „Ach je, hätten Sie doch etwas gesagt“, entschuldigt sie sich höflich auf Englisch und lacht, als man sich wenige Augenblicke später im Frankfurter Büro von Carmignac wiedersieht.

Kein Problem, war ja auch knapp. Der vereinbarte Interviewtermin startet pünktlich im Konferenzraum, in dem auch Deutschland-Chef Hemmer Platz genommen hat. Die Tochter des legendären Fondsmanagers und Firmengründers Édouard Carmignac steckt sich das kleine Mikro ans orangeleuchtende Revers – und es kann losgehen.

DAS INVESTMENT: Frau Carmignac, Sie haben in Paris und in New York gelebt und gearbeitet und leiten Ihr Team nun von London aus. Weil der Blick von außen oft am aufschlussreichsten ist: Wie sehen Sie aktuell Deutschland als Finanzmarkt?

Maxime Carmignac: Deutschland als Markt ist momentan sehr spannend – so spannend wie lange nicht. Das liegt an der Politik der neuen Regierung und ihrem Konjunkturpaket. Übrigens war mein Vater im Frühling in Deutschland und hat Ihren Bundeskanzler kurz getroffen. Wir denken sehr positiv über all die Veränderungen in Deutschland. Zwar ausgehend von einer niedrigen Basis, aber das macht es umso spannender.

Sie investieren also in Deutschland?

Carmignac: Ja, wir versuchen, Exposure in diesem neuen Deutschland zu bekommen. Wir arbeiten hart daran, die richtigen Aktien zu finden, um von all den großartigen Dingen zu profitieren, die jetzt in Deutschland passieren.

Das klingt, als würde ein „Aber“ folgen …

Carmignac: Selbst wenn man Deutschland attraktiv findet und investieren möchte, sind die erfolgreichsten deutschen Unternehmen so stark international aufgestellt, dass sie den Großteil ihrer Umsätze außerhalb Deutschlands erzielen. Der Dax weist nur rund 18 Prozent Umsatzanteil in Deutschland auf, der M-Dax etwa 33 Prozent – was vergleichsweise niedrig ist. Für uns ist es deshalb eine Herausforderung, möglichst viel echtes Deutschland-Exposure zu erreichen.

Haben Sie auch im Blick, was deutsche Asset Manager machen?

Carmignac: Wir beobachten stets die Marktentwicklungen und vergleichbare Fonds. Mit unserem Carmignac Patrimoine beispielsweise haben wir ein sehr erfolgreiches Produkt, er war und ist unser Flaggschiff-Fonds. In diesem Segment ist der Multiple Opportunities von Flossbach von Storch (ISIN: LU0323578657) ein starker deutscher Wettbewerber, der sich über einen langen Zeitraum sehr gut entwickelt hat.

Trafen sich zum Interview in Frankfurt: Maxime Carmignac und Joscha Thieringer | Bildquelle: DAS INVESTMENT

Lassen Sie uns zunächst über Ihr erstes Produkt im Bereich Private Markets sprechen. Sie haben im Mai 2024 den Carmignac Private Evergreen (ISIN: LU2799473124) aufgelegt. Was hat Sie dazu bewogen, gerade zu diesem Zeitpunkt ein solches Angebot zu starten?

Carmignac: Als Unternehmen glauben wir seit langem an die Diversifizierungsvorteile der Private Markets und wollten selbst investieren, sind aber auf vier Hürden gestoßen:

Erstens die J-Curve: In den ersten Jahren zahlen Sie vor allem Gebühren, bevor Renditen sichtbar werden.

Zweitens die operative Komplexität mit unklaren Kapitalabrufen, steuerlichen Hürden und administrativem Aufwand.

Drittens der fehlende Zugang zu Top-Fonds und Konditionen, die großen Investoren vorbehalten sind.

Und viertens die lange Illiquidität, oft über zehn Jahre hinaus.

Die Frustration über diese Situation bedeutete, dass wir kreativ werden mussten!

Und dann?

Carmignac: Wir sind von diesen vier Frustrationen ausgegangen und haben uns gefragt: Wie können wir das angehen? Um transparent zu sein: Die Idee kam nicht von uns, das war keine Carmignac-Innovation. Sie kam von einem Schweizer Unternehmen namens Partners Group. Die haben schon 2006 das Evergreen-Konzept entwickelt – und damit all diese Probleme elegant gelöst.

Wir mussten also sagen: Okay, wir sind nicht die Pioniere, das waren andere schon lange vor uns. Aber unser Ziel war, es besser zu machen und der bestmögliche Player in diesem Feld zu werden.

Sie haben sich für eine Partnerschaft mit Clipway entschieden. Wie kam es dazu?

Carmignac: Wir wussten: Wenn wir Evergreen wirklich gut machen wollen, brauchen wir einen Partner mit Erfahrung. Zwei Jahre lang haben wir in Europa gesucht – auch in Deutschland –, um einen passenden Secondary-Fund-of-Funds zu finden. Unsere Überzeugung war, dass Secondaries der beste Weg sind: Sie bringen Diversifikation, Transparenz und planbare Cashflows.

Für uns gab es zwei Optionen: Entweder Mehrheitseigner eines normalen General Partners werden oder Minderheitsinvestor bei einem echten Gewinnerteam sein. Wir waren bei der Auswahl sehr gründlich und haben vielen Kandidaten abgesagt.

Schließlich sind wir bei Clipway gelandet. Das Unternehmen wurde 2021 von ehemaligen Mitarbeitern von Ardian gegründet, einem großen Player aus Frankreich, dessen bester Bereich Secondaries waren. Wir haben uns mit 300 Millionen Euro aus unserer Bilanz als Ankerinvestor an ihrem ersten Fonds beteiligt und so eine enge strategische Partnerschaft aufgebaut.

Ich bin wirklich dankbar, mit diesem Top-Team zusammenarbeiten zu dürfen – das ist schon etwas Besonderes.

PE-Portfoliomanager Thomas Moyse, Megan Noelle Chew, Edouard Boscher und Alexis de Chezelles (v.l.). | Bildquelle: Carmignac

Zu Ende August 2025 verwaltet Ihr Carmignac Private Evergreen-Fonds ein Vermögen von 139 Millionen Euro. Zufrieden?

Carmignac: Ja, sehr zufrieden. Der Fonds wurde im Mai 2024 gestartet, ist also noch recht jung, hat aber seitdem eine Performance von rund 25 Prozent netto nach Gebühren erzielt.

Unsere Strategie stößt auf großes Interesse, gerade weil sie sehr transparent ist. Anders als bei traditionellen Private-Equity-Fonds, die oft schwer nachvollziehbar sind, haben Investoren bei Evergreen monatlichen Einblick in den NAV und können so Leistung und Risiko ganz genau vergleichen.

Wir sehen aktuell viel Nachfrage, gerade aus Italien, der Schweiz und auch Deutschland. Für uns ist das eher ein Marathon als ein Sprint, weil Carmignac in Private Markets noch eine junge Marke ist. Aber langfristig sind wir sehr optimistisch.

Sie sprechen sehr leidenschaftlich über Secondaries. Woher kommt diese Begeisterung? Hängt das mit Ihrer Arbeit im M&A-Bereich in New York zusammen?

Carmignac: Das liegt vor allem daran, dass ich Zahlen liebe – ich mag Klarheit, Fakten und Ergebnisse. (lacht) Manchmal macht mich das vielleicht etwas langweilig, aber ich schaue einfach genau hin: Was bringen Direct Investments, Primary- oder Secondary-Fonds in puncto Diversifikation, Transparenz und Cashflows? Und für mich ist klar: Secondaries sind die beste Unterklasse, wenn es um diese Kriterien geht.

Unser Ziel ist eine „zweibeinige“ Strategie: Auf der einen Seite investieren wir weiter stark in liquide Strategien, die gut etabliert sind. Auf der anderen Seite bauen wir das Private-Equity-Geschäft mit Evergreen-Produkten weiter aus, um stabileres, diversifiziertes Wachstum zu ermöglichen. Diese beiden Säulen sollen sich ergänzen und Carmignac insgesamt robuster und agiler machen.

Ist diese „zweibeinige“ Strategie als Reaktion auf die Herausforderungen der Finanzbranche zu sehen? Es fließt ja immer mehr Geld in passive Strategien, und viele aktive Asset Manager müssen Rückflüsse hinnehmen.

Carmignac: Das Wachstum von ETFs leuchtet uns vollkommen ein. Warum sollte man in aktive Fonds investieren, wenn man dafür höhere Gebühren zahlt und am Ende schlechter abschneidet? Genau deshalb sehen wir den ETF-Boom als Verpflichtung für aktive Manager, echten Mehrwert zu schaffen – sonst sind wir irgendwann nicht mehr relevant. Und genau deshalb nehmen wir nur herausragende Fondsmanagement-Talente an Bord, wie etwa Kristofer Barrett.

Kristofer Barrett: Fondsmanager des Carmignac Investissement | Bildquelle: Carmignac

… den Fondsmanager, der seit April 2024 zu Ihrem Patrimoine-Team gehört.

Carmignac: Genau. Uns war und ist klar: Wir brauchen die besten Portfoliomanager bei uns, die dauerhaft Overperformance erzielen können. Das ist ja das Schöne an unserer Branche: Die Performance-Daten sind äußerst transparent. Wir haben uns also überall umgesehen, in Asien, in den USA, in Europa. Dadurch sind wir auf Kristofer in Schweden gestoßen und haben ihn als Aktienspezialist von der Swedbank Robur zu uns gelotst.

Ihr Patrimoine-Mischfonds (ISIN: FR0010135103) war 2013 rund 30 Milliarden Euro schwer, heute sind es noch 7,9 Milliarden Euro. Die Performance lag einige Jahre unter der Benchmark, doch der Management-Wechsel scheint nun Wirkung zu zeigen.

Carmignac: Ja, wir haben 2023 einen großen Umbruch vollzogen und das Team komplett neu aufgestellt. Wir haben nun vier herausragende Portfoliomanager. Das Ergebnis ist beachtlich: Der Patrimoine erlebt ein tolles Jahr. 8,85 Prozent Rendite seit Jahresanfang und 21,93 Prozent auf Dreijahressicht (Stand: 29.08.2025) – damit sind wir sehr zufrieden.

Glauben Sie, dass Sie mit dieser Neuausrichtung das verloren gegangene Vertrauen der Anleger zurückgewinnen können?

Carmignac: Es ist doch so: Bewegst du dich in einer breiten Kategorie und performst schlecht oder mittelmäßig, dann hast du keine Chance. Für uns gibt es also nur zwei Möglichkeiten: Entweder du gehörst zu den Besten in deiner breiten Kategorie oder du bewegst dich in einer Nische, wo es keine ETFs gibt – wie Alternatives. Wir machen beides. Unsere Branche erlebt einen starken Wandel. Nur die besten und differenziertesten aktiven Asset Manager werden überleben.

Um hier mit dabei zu sein, darf man keine Angst haben, bei Bedarf Veränderungen vorzunehmen. Unsere Unabhängigkeit ermöglicht es uns, uns anzupassen, und wir glauben, dass dies ein echter Vorteil ist. Wir sind stolz darauf, dass sich unsere Entscheidungen auszahlen und freuen uns über das positive Feedback unserer Kunden.

Über Maxime Carmignac und Carmignac

Maxime Carmignac, geboren 1980, ist CEO von Carmignac UK und Mitglied des General Management Committee sowie des Vorstands von Carmignac. Nach Stationen bei Morgan Stanley, McKinsey und einem Hedge-Fonds in New York stieg sie 2010 endgültig in das von ihrem Vater Édouard Carmignac 1989 gegründete Familienunternehmen ein. Heute verantwortet die Mutter von vier Kindern die Produktentwicklungsstrategie des Unternehmens, ESG und Investment Solutions.

Carmignac ist eine unabhängige europäische Asset-Management-Gesellschaft mit Hauptsitz in Paris und Büros in London, Luxemburg, Mailand, Madrid, Zürich und Frankfurt. Das Familienunternehmen verwaltet rund 37,1 Milliarden Euro und beschäftigt etwa 290 Mitarbeiter (Stand: 30. Juni 2025). Mit dem Carmignac Private Evergreen bietet die Gesellschaft seit Mai 2024 auch institutionellen Anlegern Zugang zu Private-Equity-Investments über eine semi-liquide Evergreen-Struktur.