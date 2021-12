Maximilian Seim Von Goldman Sachs Asset Management zu Frankfurt-Trust

Maximilian Seim hat einen neuen Job. Der ehemaliger Executive Director bei Goldman Sachs Asset Management (GSAM) in Deutschland fängt demnächst bei Frankfurt-Trust an. Das erfuhr DAS INVESTMENT.com aus unterrichteten Kreisen.Bei GSAM zeichnete Seim für die Betreuung von Finanzdienstleistern und Vermögensverwaltern in Deutschland verantwortlich. Sein Weggang bei GSAM wurde Mitte vergangener Woche bekannt. Vor seinem Wechsel zu GSAM hatte Seim die Position als Vizedirektor bei der Bank Vontobel inne. Dort betreute er Wholesale-Kunden aus Deutschland. Davor war Seim als Berater bei Michael Page und bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte & Touche tätig.Welche Position Seim bei Frankfurt-Trust künftig übernehmen wird ist derzeit noch unklar. Das Unternehmen wollte sich zu der Personalie nicht äußern.