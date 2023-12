Gewerbeversicherungen Wie mittelständische Unternehmen den nötigen Versicherungsschutz finden

Die Neuverhandlung beziehungsweise Verlängerung (Renewal) von Industrie- und Gewerbeversicherungsverträgen für das Jahr 2024 ist in vollem Gange. Wie immer gibt es Risiken, die sich leicht eindecken oder verlängern lassen. Doch es gibt einige Faktoren, die es speziell mittelständischen Unternehmen schwer machen können, den nötigen Versicherungsschutz zu finden:

Risiken in den Financial Lines, insbesondere im Bereich Cyber

Bestimmte Branchen, insbesondere Holz- und kunststoffverarbeitende Industrie sowie Fleischproduktion

Komplexe Risiken, die eine ganzheitliche Beratung im Risikomanagement erfordern

Mit Teamwork, etwas Selbstreflexion und gezielten internen Maßnahmen können Unternehmen gemeinsam mit ihren Maklern ihre Verhandlungsposition verbessern.

Maßnahmen in der IT-Sicherheit treffen, um die Deckung von Cyber-Risiken zu erleichtern

Im Bereich der Cyberdeckungen stößt eine wachsende Sensibilität für das Thema und damit steigende Nachfrage auf einen nach Jahren mit hohen Schadenquoten recht harten Markt. Die Anforderungen der Versicherer an nachgewiesene IT-Sicherheitsmaßnahmen sind deutlich gestiegen. Damit sind die Unternehmen gefordert, hinsichtlich der Risikoanalyse, den Sicherheitskonzepten und auch der Dokumentation nachzulegen.

Je nach Geschäftsfeld sind Unternehmen dabei verschiedenen Arten von Cyberrisiken ausgesetzt. Während produzierende Unternehmen ein exponiertes Risiko in Bezug auf Betriebsunterbrechung haben, haben beispielsweise Immobilienverwalter tendenziell ein größeres Datenschutz-Risiko. Die Wahl der Versicherungssumme muss sich also an den zu ermittelnden Ausfallszenarien orientieren.

Risikoeinschätzung durch Profis und Prävention gegen Ertragsausfallrisiken

Weiterhin kritisch sind Branchen mit hohen Sachschaden-Risiken, nicht zuletzt mit Blick auf (klimabedingte) Katastrophenschäden.

Darunter fallen insbesondere Betriebsarten, die zu Großschäden neigen, wie zum Beispiel Sägewerke und Spanplattenherstellung, petrochemische Betriebe, Hersteller von Produkten aus geschäumten Kunststoffen, Schlacht- und Fleisch­verarbeitungsbetriebe, Recyclingunternehmen, Gießereien oder auch Galvani­sierungsbetriebe. Dabei spielen Naturgefahren eine immer größere Rolle. In Deutschland sind das insbesondere Überschwemmung, Sturm und Hagel.

Maximilian Trowe © MRH Trowe

Blickt man auf mögliche Schadentreiber, so ergibt sich ein immer komplexeres Zusammenspiel aus unterschiedlichen Faktoren: Die starke Auslastung und Beanspruchung von Maschinenparks sowie die in den vergangenen Jahren deutlich gestiegene Wertkonzentration spiegeln sich in den Schaden­statistiken wider. Ein großer Schadentreiber sind auch Ertragsausfälle aufgrund gestörter Lieferketten, Ressourcenmangel oder fehlender Handwerker- und Dienstleistungskapazitäten. Diese machen bei Großschäden häufig zwei Drittel des Gesamtschadens aus.

Der Markt hat erkannt, dass man den volatilen Sach- und Ertragsausfallrisiken nicht allein mit angepassten Risikoprämien begegnen kann; vielmehr spielt das Risikomanagement beim Kunden eine entscheidende Rolle bei der Vermeidung oder Begrenzung von möglichen Großschäden.

Schadenprävention liegt dabei auch im Interesse des Kunden selbst, um sich beispielsweise vor den wirtschaftlichen Folgen einer kritischen Betriebsunter­brechung zu schützen. Die Begleitung der Unternehmen und das Schärfen des Blicks auf das konkrete Risiko ist aber nicht allein Aufgabe der Versicherer, sondern vielmehr auch ein wichtiger Bestandteil der Maklerdienstleistung. Nur wer das Risiko versteht, kann den Kunden bei der Bewältigung und Absicherung wirklich unterstützen.

Für komplexe Risikokonstellationen Experten-Teams einsetzen

Komplexe Risiken haben schon immer eine ganzheitliche Lösung erfordert. Wachsende regulatorische Anforderungen und vernetzte Produktions­systeme erhöhen die Komplexität noch. Deshalb ist die Zusammen­arbeit verschiedener Experten erforderlich, um eine in sich stimmige Lösung ohne Deckungslücken zu wirtschaftlichen Konditionen zu finden.

Ein Beispiel aus der Cybersparte sind Energieversorger, die sich aufgrund ihrer Systemrelevanz besonders hohen Risiken ausgesetzt sehen. Die Markttendenz, Deckungssummen zu reduzieren und Beiträge zu erhöhen, zwingt die Energieversorger zu einer deutlichen Verbesserung ihres IT-Reifegrades, um weiterhin wirtschaftlich sinnstiftende Versicherungs­deckungen zu erhalten.

Trendfaktor Nachhaltigkeit als Asset in Verhandlungen nutzen

Neben den „schwierigen Fällen“ gibt es aber auch Faktoren, die eine Versicherbarkeit deutlich fördern können. So ist deutlich zu bemerken, dass Versicherer Unternehmen, die „ESG-positiv“ sind, sehr gern in ihre Portfolios aufnehmen. Darin spiegelt sich die Notwendigkeit, die eigenen ESG-Strategien auch auf Seiten der Wertschöpfungskette umzusetzen und für eine positive Performance der entsprechenden KPI sorgen.

Ein Beispiel dafür sind Unternehmen aus dem Bereich der erneuerbaren Energien. Aber auch Anstrengungen von Unternehmen, ihre Produktionen nachhaltiger zu gestalten oder soziale Werte im Rahmen der Unternehmenskultur und -philosophie zu fördern, gewinnen mehr und mehr an Bedeutung.

Innovative Lösungen von erfahrenen Maklern nutzen

Im Sachversicherungsbereich zeigt sich insbesondere bei schweren Risiken ein steigender Anteil an offener Nachfrage ohne passende Deckungsangebote. Neben der Größe des Risikos und der Betriebsart, unter anderem Sägewerke mit geringem Schutzniveau, können auch Branchen mit eigentlich gut geschützten Risiken in Deckungsnot geraten, weil die Risikoselektion bestimmte Betriebsarten ausschließt. Dann sind Versicherungsmakler mit spezieller Branchenexpertise gefordert, innovative Lösungen zu finden, beispielsweise ein Splitten der benötigten Kapazitäten auf einen Grundvertrag und darüber liegende zusätzliche Deckungen. Solche, bei großen internationalen Kunden übliche Lösungen, finden sich inzwischen auch schon bei kleineren Mittelständlern.

Captives oder andere Kapitalmarktdeckungen hingegen werden im Mittelstand – anders als in der Großindustrie – noch nicht als echte Alternative wahrgenommen. Auch wenn sogenannte „virtual captives“ den Einstieg auch für kleinere Unternehmen erleichtern sollen, ist dafür viel Know-how und ein hoher Reifegrad im Risikomanagement innerhalb der Unternehmen erforderlich.

Verhandlungen kommen voran

Insgesamt läuft das Renewal in Cyber besser als im Vorjahr, weil die meisten harten Sanierungen bereits im vergangenen Renewal erledigt wurden. Zudem kommen in der Cyberversicherung neue Anbieter auf den Markt.

In der Sachversicherung als weiterem harten Markt lässt sich in den Zielbranchen der Versicherer ein Trend zur Abflachung von Mehrprämien­forderungen erkennen. Die marktweite Kapazitätsreduzierung und die Reduzierung von Zeichnungsquoten setzen sich hingegen unverändert fort. Positiv ist anzumerken, dass die Risikoträger in diesem Renewal erstmals wieder mehr Angebote für Mehrjahresverträge angeboten haben.

Fazit: Existenzbedrohende Engpässe vermeiden

Letztlich ist es Aufgabe der Versicherungsbranche, in Zusammenarbeit mit den Kunden und den Maklern und Beratern Lösungen für alle Risiken zu finden. Das erfordert konstruktiven Dialog und manchmal auch den Mut zu neuen Lösungen, wenn Kapazitäten knapp sind. Ohne Versicherungsschutz dazustehen, kann für Mittelständler existenzbedrohend sein.

Über den Autor:

Maximilian Trowe ist Vorstand von MRH Trowe, einem der zehn größten deutschen Makler von Versicherungen für Industrie- und Gewerbekunden. Unter dem Dach der Mesterheide Rockel Hirz Trowe Holding agieren neben der MRH Trowe Insurance Brokers mehrere Spezialdienstleister für verschiedene Segmente. Das inhabergeführte Unternehmen beschäftigt rund 1.200 Mitarbeitende, die ein Prämienvolumen von mehr als 650 Millionen Euro verwalten.