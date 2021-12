Diese zehn flexiblen Mischfonds haben in der turbulenten Börsenphase seit Ende 2014 einen Maximum Drawdown von 10 Prozent nicht überschritten - und trotzdem Renditen von mindestens 10 Prozent erzielt. Das erfolgreichste Produkt nahm zwischen Ende Oktober 2014 und Anfang November 2015 sogar um 24 Prozent zu. Welches das war - und wie sich andere relativ risikoarme Fonds schlugen.

Jens Zimmermann, Manager des flexiblen Mischfonds Voba Pforzheim Premium A: Der Fonds legte in den vergangenen 12 Monaten um 11 Prozent zu - bei einem Max. Drawdown von 9,7 Prozent

Die zentrale Risikokennzahl für den Erhalt des Vermögens ist Maximum Drawdown, erklärte Götz J. Kirchhoff, Geschäftsführer der Avana Invest, in einem Vortrag auf dem private banking kongress vor einigen Jahren. Mit dieser Meinung steht Kirchhoff nicht alleine da: Auch für viele weitere Experten spielt die Kennzahl, die den maximalen Verlust einer Anlage in einem bestimmten Zeitraum angibt, eine sehr große Rolle bei der Fondsauswahl . DAS INVESTMENT.com hat sich diese Kennzahl bei flexiblen Fonds in den vergangenen zwölf Monaten angeschaut und Produkte herausgesucht, die trotz eines Maximum Drawdowns von unter 10 Prozent eine Rendite von über 10 Prozent eingefahren haben. Hier die 10 Fonds, die diese Kriterien erfüllen.