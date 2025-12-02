Das Vergleichsportal Verivox und der Hamburger Maklerpool Maxpool kooperieren im Bereich Altersvorsorge und Biometrie.

Das als Vergleichsportal auftretende Maklerunternehmen Verivox und der Hamburger Maklerpool Maxpool arbeiten künftig im Bereich Altersvorsorge und Biometrie zusammen. Das hat Maxpool bekanntgegeben. Verivox werde die digitalen Strukturen und Prozessabläufe von Maxpool für die Abwicklung von Renten-, Berufsunfähigkeits-, Risiko- und Grundfähigkeitsversicherungen nutzen. Maxpool will durch die Partnerschaft die Reichweite seines Produktportfolios erweitern.

Digitalisierung und persönliche Betreuung

„Verivox setzt auf unsere effizienten Prozesse, unsere technische Infrastruktur und unseren Serviceansatz“, erklärt Kevin Jürgens, Vertriebsvorstand von Maxpool. Die Kooperation verbinde Digitalisierung mit persönlicher Betreuung.

„Durch die Verzahnung mit Maxpool kombinieren wir unsere Marktstellung als führendes Vergleichsportal mit den Prozessstrukturen eines erfahrenen Maklerpools“, sagt Aljoscha Ziller, Geschäftsführer von Verivox Versicherungsvergleich. Dies ermögliche eine durchgängig digitale Abwicklung für die eigenen Beratungseinheiten.

Kooperation mit GKV-Vergleichsportal

Damit setzt der Hamburger Maklerpool seine Kooperationsreihe mit Online-Portalen fort. Erst Ende September hatte Maxpool eine Exklusivkooperation mit dem Vergleichsportal Kassenkompass geschlossen. Die angebundenen Versicherungsmakler können damit ihren Kunden den Wechsel der gesetzlichen Krankenkasse anbieten.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Das Hamburger Start-up Kassenkompass vergleicht Beiträge und Zusatzleistungen gesetzlicher Krankenkassen. Die Gründer Ole Walkenhorst und Fiona Jasmut hatten in der TV-Sendung „Die Höhle der Löwen“ einen Deal mit Investor Carsten Maschmeyer abgeschlossen, der für 300.000 Euro mit 20 Prozent bei dem Start-up einstieg.

Geteiltes Echo in der Maklerschaft

Die Kassenkompass-Kooperation löste in der Maklerschaft kontroverse Reaktionen aus. Kritik entzündete sich vor allem an der Beteiligung von Carsten Maschmeyer, dem ehemaligen AWD-Gründer. „Jetzt macht Maxpool Geschäfte mit Carsten Maschmeyer?“, fragte der Vermittler Christian Steffen Fröhlich auf LinkedIn kritisch.

In der Facebook-Gruppe „Versicherungsvermittler Deutschland“ fielen die Reaktionen differenzierter aus. Während ein Gruppenmitglied erklärte, Maschmeyer sei zwar eine Reizfigur, aber „ein großes Bäh ist da völlig überzogen“, widersprach ein niedersächsischer Kollege: „Für Herrn Maschmeyer kann kein Bäh groß genug sein.“ Ein weiterer Vermittler sah an der Kooperation nichts Verwerfliches: „Wenn ich könnte, hätte ich das auch getan.“

Die Maxpool Maklerkooperation GmbH gehört zur Phönix Maxpool Gruppe AG und zählt nach eigenen Angaben rund 4.000 kooperierenden Versicherungs- und Finanzmakler.