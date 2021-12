Maxpool erweitert Service-Angebot um die Baufinanzierung

Maxpool unterstützt Makler nun auch bei der Baufinanzierungsberatung. Ansprechpartnerinnen des neuen Finanzierungsservice sind Abteilungsleiterin Maren Straatmann und Maklerbetreuerin Katharina Schlender.Die Intensität der Betreuung können die an Maxpool angebundenen Berater selbst bestimmen. „Je nach Bedarf begleiten wir als Backoffice oder übernehmen die komplette Kundenberatung“, erklärt Straatmann. Maklern, die noch keine Kunden im Bereich Baufinanzierung haben, bietet der Maklerpool zudem Hilfe bei der Kundengewinnung aus dem eigenen Bestand an. Darüber hinaus können Makler vertriebsunterstützende Maßnahmen in Form von Mailing-Texten, Anzeigenvorlagen oder Potenzialauswertungen erhalten.