Maxpool ist wieder on tour

Die Maxpool-LV-Tour 2011 beginnt am 23. Mai in Hamburg und führt durch sieben weitere deutsche Städte.Neben der Präsentation des Vergleichsrechners „LV Lotse online“ von Softfair geben die Referenten der Versicherungsgesellschaften Einblick in wichtige Marktentwicklungen und neue Produkte. „Rund um die Berufsunfähigkeitsversicherung“, „Pflegeversicherung und schwere Krankheiten“ und „Vertriebsansätze in der betrieblichen Altersvorsorge und Basisrente“ sind als Themen angekündigt.Für die Umsetzung des neugewonnenen Wissens bietet Verhaltens- und Managementtrainer Manfred Nehren einen Vertriebsworkshop an.Anmeldungen sowie weitere Informationen zu Tourstandorten und den einzelnen Themen unter www.lvtour.maxpool.de . Die Teilnahme an der Roadshow ist kostenfrei.Zu den Tourdaten geht’s hier