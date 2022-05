Personalie Maxpool holt Kay Weddecke

Maxpool hat zum 1. April Kay Weddecke als Leiter der Abteilung Maklerbetreuer und Kooperation eingestellt. Das teilt der Hamburger Maklerpool mit. Weddecke betreut in seiner neuen Position Partner und führt Regionalmanager in ihren Arbeitsbereich ein. Der Experte ist bereits mehr als zehn Jahre in der Versicherungs- und Finanzbranche tätig, zuletzt als Vertriebsleiter der Region Nord/Ost bei Fonds Finanz.

Maxpool-Vertriebsvorstand Kevin Jürgens sagt zur Personalie: „Mit der Erfahrung von Kay Weddecke haben wir die sichere Basis für den Ausbau einer ganzheitlichen Maklerbetreuung. Seine Entscheidung, mit uns serviceorientierte Alleinstellungsmerkmale für Maxpool noch weiter auszubauen und im Markt zu verankern, zeigt uns, dass wir mit unseren Strategien und Projekten für eine stärkere Bindung ins Schwarze treffen.“