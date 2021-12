Max.xs baut Kundenservice aus

Vier neue Köpfe verstärken das Team zur Betreuung der Kunden und Produktpartner der Cash-Life-Tochter Max.xs Financial Services . Als neue Senior Verkaufsmanager sind Thomas Dinges und Thomas Gils für die Betreuung der Kunden und Produktpartner zuständig.Dinges kommt vom Fondsvertrieb der FPM AG und ist seit mehr als 25 Jahren in der Finanzbranche tätig. Der Karriereweg des 43-Jährigen umfasst verschiedene Positionen im Brokerage, unter anderem bei Bank Julius Baer, Merrill Lynch, Citigroup und M.M. Warburg. Gils (42) arbeitete zuletzt mehr als sechs Jahre als Vertriebsdirektor bei Franklin Templeton in Frankfurt, davor mehrere Jahre als Verkaufsdirektor bei Pictet Funds GmbH.Das Team wird durch Sibylle Schrempp im Kundenservice und ab Oktober durch die Marketing-Managerin Alexandra Flechsig vervollständigt. Flechsig war zuletzt als Business Manager bei Silk Invest Limited in London, Schrempp als Media Administrator bei Meta Communication GmbH beschäftigt.Alle neuen Mitarbeiter berichten an Rainer Ottemann, Geschäftsführer und Leiter Distribution, und Oliver Roll, Geschäftsführer und Leiter der Fondsauswahl und des institutionellen Geschäfts.Max.xs übernimmt neben Kundenakquisition, Vertrieb und Kundenbetreuung auch Produkteinführungs- und Marketingmaßnahmen für Fondsgesellschaften, Versicherungen und Finanzvertriebe und ist auf Wachstumskurs.Zuletzt hatte das Unternehmen im Mai die Vermarktung und Vertriebsunterstützung der Gamax Fondspalette für Deutschland und Österreich vermeldet. Im Juni hatte Max.xs das Unternehmen den Vertrieb für das institutionelle Geschäft des Emissionshauses Wölbern Invest übernommen Aktuelle Umsatzzahlen hat Max.xs bislang nicht veröffentlicht.