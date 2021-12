Max.xs mit neuem Portfoliomanager

Mlinaric soll für die Analyse, Bewertung und Auswahl von Produktpartnern von Max.xs verantwortlich zeichnen. In dieser Funktion wird er insbesondere den Aufbau des institutionellen Geschäfts begleiten. Er berichtet an den Leiter des Portfoliomanagements und des institutionellen Geschäfts Oliver Roll . Zuvor war Mlinaric seit 2002 in verschiedenen Positionen in der Warburg Gruppe tätig. Zuletzt betreute er als verantwortlicher Manager die Dachfonds der Warburg Invest.