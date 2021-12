Max.xs: Neuer Leiter Portfoliomanagement

Das Managementteam der Cash-Life-Tochter Max.xs Financial Services wird durch Oliver Roll auf der Position „Head of Portfolio Management and Institutional Business“ verstärkt. Der 45-Jährige war zuvor bereits als Deutschlandchef bei Threadneedle sowie in der Geschäftsleitung der Rating-Agentur Telos tätig.„Unser Ziel ist es einerseits Investoren Zugang zu einer Vielzahl von exzellenten Anbietern des Asset Managements zu bieten, und andererseits den Produktgebern neue und konzentrierte Möglichkeiten für den Vertrieb in Deutschland zu eröffnen“, so Roll zu seiner neuen Aufgabe, Produktgeber und Investoren erfolgreich zusammenzuführen.Im März 2010 hatte Max.xs bereits den ehemaligen Vertriebschef der KBC Bank, Rainer Ottemann, als neuen Vertriebsleiter präsentiert. Cash Life hatte das Tochterunternehmen Max.xs Anfang des Jahres gegründet , um damit Aufgaben und Funktionen eines ausgelagerten Vertriebs zu übernehmen und Anbietern von Finanzprodukten einen effizienten Marktzugang zu bieten.Die Vertriebsstruktur der Cash Life mit etwa 25.000 Vermittlerkontakten wird dazu genutzt und soll um weitere institutionelle Kapazitäten ausgebaut werden.