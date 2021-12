Max.xs stellt Ex-Vertriebsmanager von Fidelity ein

Hütteroth wird ab sofort in der Kundenbetreuung von Max.xs eingesetzt. Er berichtet an den Geschäftsführer Rainer Ottermann.Zuvor war der 28-Jährige seit 2008 im Vertrieb für Banken und Vermögensverwalter bei Fidelity tätig. Dort war er zuletzt für die Betreuung der Dachfondsmanager in ganz Deutschland zuständig.