27.09.2010

Max.xs übernimmt Vertrieb für First Private Fonds

Die Max.xs Financial Services AG baut ihre Produktpalette weiter aus. Neuester Kooperationspartner ist die First Private Investment Management KAG. Deren Fondsvertrieb an Bankberater und Fondsvermittler wird ab sofort exklusiv über Max.xs abgewickelt.