Max.xs und Kleinwort Benson Investors bringen fünf Fonds nach Deutschland

Kleinwort Benson Investors ist ein auf Dividendenstrategien und Umweltthemen spezialisierter irischer Vermögensverwalter, der weltweit expandieren will. Für den deutschen Markt hat das Unternehmen fünf Publikumsfonds – einen globalen Dividendenfonds, einen Schwellenmarkt-Dividendenfonds, zwei Fonds mit den Themenschwerpunkten alternative Energien und Wasser sowie einen globalen Umweltfonds – aufgelegt. Alle fünf Fonds sollen demnächst für den öffentlichen Vertrieb in Deutschland zugelassen werden.Institutionellen Investoren bietet Kleinwort Benson Investors die individuelle Mandatsverwaltung an.