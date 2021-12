Max.xs: Verkaufsberatung für Verkäufer

Für Vermögensverwalter und Produktanbieter, die auf den deutschen Markt streben oder ihren Vertrieb verbessern möchten bietet Max.xs neuerdings Vertriebsunterstützung an. Unter dem Namen „Max.xs sales consultants“ erstellt die Vertriebsorganisation Marktanalysen, Markeintrittsstrategien und verbessert bestehende Verkaufskonzepte.Wichtige Informationen liefert dabei das Investoren-Netzwerk von Max.xs, sagt Frank Alexander de Boer, Geschäftsführer bei Max.xs Financial Services:„Wir haben nicht nur das Ohr am Markt, sondern erhalten auch Informationen hinsichtlich der Erwartungen an die Produkte.“.Die Max.xs-Experten schätzen das Markt- und Vertriebspotenzial ein und prüfen Produkt- und Unternehmensstärke der Kunden. Dazu vergleicht Max.xs Marktdaten mit den Hinweisen aus dem eigenen Investoren-Netzwerk. Danach erstellt die Vertriebsorganisation einen Business-Plan, der sowohl Strategie, Verkaufskanäle, Entwicklungsstufen sowie Marketing- und Kommunikationsstrategien umfasst.