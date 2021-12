Max.xs verstärkt Vertrieb für Institutionelle

Ilona Wachter soll gezielt die institutionelle Vertriebsseite stärken, erklärte das Unternehmen. Die 45-Jährige verfügt über zehn Jahre institutionelle Vertriebserfahrung im Bereich Global Asset Management sowie zehn Jahre Bankerfahrung in den Bereichen Corporate Finance und Investment Banking.Wachter war zuvor bei Aviva Investors und Muzinich & Co. als Director Institutional Business Development sowie bei BNP Paribas Asset Management als Geschäftsführerin für den Ausbau des institutionellen Geschäftes verantwortlich. Wachter berichtet an Max.xs-Geschäftsführer Oliver Roll. Max.xs , eine Tochter der Cash Life AG , übernimmt für ihre Partner und Produktanbieter den Vertrieb und ermöglicht damit den Asset Managern, sich auf ihre Kernkompetenz zu fokussieren. In diesem Jahr haben die Frankfurter Vertriebsspezialisten bereits unter anderem Kleinwort Benson Investors Dublin Ltd, Rothschild & Cie Gestion und Wölbern Invest KG als Partner gewonnen.