Mayflower kauft Formaxx

Mayflower Capital übernimmt ab sofort die Aktienmehrheit an dem Mitbewerber Formaxx. Das teilte Formaxx in einem Schreiben an die Mitarbeiter mit. Den Kaufpreis nannte das Unternehmen nicht.Beide Unternehmen werden laut dem Schreiben als eigenständige Marken weitergeführt.Mit dem Eigentümerwechsel ändert sich auch die Zusammensetzung des Vorstands. So übernimmt der Mayflower-Vorstand Thomas Scholl als Vorstandvorsitzender die Führung bei Formaxx. Auch sein Vorstandskollege bei Mayflower, Bernd Neumann, steigt in den Formaxx-Vorstand auf. Außerdem kehrt der Ende 2012 ausgeschiedene Gründungsvorstand von Formaxx, Eugen Bucher, in die Vorstandsetage des Finanzvertriebs zurück. Die beiden anderen Vorstände, Jens Geldmacher und Oliver Sünneke, scheiden hingegen aus dem Unternehmen aus.