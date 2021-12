McKinley Londons Banken zahlen neuen Mitarbeitern 20 Prozent mehr

Das war der stärkste durchschnittliche Lohnzuwachs innerhalb eines Monats seit April, erklärte Morgan McKinley in dem aktuellen London Employment Monitor. Im Juni hatten Mitarbeiter bei ihrer Neueinstellung 14 Prozent mehr Gehalt bekommen.Die Zahl der offenen Stellen in der City legte demnach im Juli um zehn Prozent gegenüber dem Vormonat auf 9315 Stellen zu. Auf Jahressicht gab es in dem Monat 32 Prozent mehr Vakanzen.“Es gab weiterhin rege Neueinstellungen in der City”, sagte Hakan Enver, Operations Director von Morgan McKinley Financial Services, in der Mitteilung. Die höheren Gehälter seien Folge des “Wettbewerbs zwischen den Arbeitgebern, um Kandidaten mit Nischen-Fachwissen anzulocken.”Die Neueinstellungen wurden dem Bericht zufolge von einer “enormen Nachfrage” nach Angestellten in den Bereichen Personalentwicklung, Informationstechnologie und Buchhaltung getrieben. Aber auch für Produktkontrolle und Regulierung seien neue Mitarbeiter angestellt worden.