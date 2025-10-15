Was lange als bloßer Durchlauferhitzer galt, wird nun strategischer Hebel – und potenzieller Schwachpunkt zugleich. Der globale Zahlungsverkehr steht an einem Wendepunkt. Das zeigt der neue McKinsey Global Payments Report 2025. Für Banken, Vermögensverwalter und Asset Manager ergeben sich daraus weitreichende Konsequenzen: Sie müssen überdenken, wie Geld künftig bewegt wird – und von wem.

Der Zahlungsverkehr als Schlüsselbranche

Beginnen wir mit den harten Zahlen: Mit rund 2,5 Billionen US-Dollar Umsatz bleibt der Zahlungsverkehr der mit Abstand lukrativste Bereich der Finanzwirtschaft. Die durchschnittliche Eigenkapitalrendite liegt bei 18,9 Prozent, einzelne Anbieter erzielen sogar weit über 100 Prozent – ein Statement in einem Umfeld, das zunehmend unter Druck gerät.

Doch das Wachstum hat sich spürbar abgekühlt. Nur noch 4 Prozent jährliches Plus, prognostiziert McKinsey bis 2029. Das liegt nicht nur am Zinsgipfel – sondern an einem strukturellen Wandel:

Die Erlösquellen verschieben sich: Zinsüberschüsse verlieren an Relevanz, da Einlagen weniger attraktiv sind und sich das Verhalten der Sparer verändert.

Gebührenmodelle geraten unter Druck, insbesondere im Kartenbereich, wo regulatorische Eingriffe zunehmen.

Gleichzeitig gewinnen Account-to-Account-Zahlungen (A2A) und Wallets an Volumen: sie sind günstiger, schneller und oft außerhalb der traditionellen Wertschöpfungsketten.

Das bedeutet: Der Zahlungsverkehr wird effizienter, aber weniger profitabel. Die Marge liegt künftig nicht mehr im Transfer selbst, sondern in den damit verbundenen Services, etwa in der Liquiditätssteuerung, im Risikomanagement oder in der intelligenten Orchestrierung komplexer Transaktionen.

„Wie Geld bewegt wird, wird ebenso entscheidend wie die Frage, wie viel bewegt wird“, heißt es im Report. Eine Aussage, die das neue Denken auf den Punkt bringt.

Das Wachstum kühlt sich ab | Bildquelle: McKinsey & Company

Drei tektonische Verschiebungen

Der McKinsey-Report zeigt drei entscheidende Veränderungen.

1) Regionalisierung schlägt Globalisierung

Was jahrzehntelang galt – globale Standards, einheitliche Infrastruktur, internationale Kartenanbieter – steht zur Disposition. Zahlungssysteme regionalisieren sich. Beispiele wie Pix in Brasilien, UPI in Indien oder Wero in Europa zeigen: Souveränität kann Effizienz schlagen.

Für global agierende Banken und Plattformen bedeutet das: Sie müssen künftig mehrere Systeme gleichzeitig beherrschen, unterschiedliche regulatorische Anforderungen integrieren und mit technologischer Fragmentierung umgehen lernen.

2) Tokenisierung & Stablecoins auf dem Vormarsch

Noch sind Stablecoins und tokenisierte Einlagen ein Nischenthema. Aber die Entwicklung ist dynamisch – sowohl technologisch als auch regulatorisch. Tägliche Transaktionsvolumina von mehr als 30 Milliarden Dollar zeigen, dass der Weg in die Breite nicht mehr weit ist.

Für Banken wird das zur doppelseitigen Herausforderung: Wenn Kunden ihr Geld in Stablecoins „parken“, statt auf dem Tagesgeldkonto, entzieht das dem klassischen Bankmodell seine Basis.

„Große Finanzinstitute und Lösungsspezialisten, die lange Zeit von Ineffizienzen bei Abwicklung, Kreditvergabe und Liquidität profitiert haben, müssen möglicherweise ihre Wertversprechen neu definieren, um nicht von kleineren Akteuren und Kunden verdrängt zu werden“, heißt es im Bericht.

3) KI und „Agentic Commerce“ verändern Schnittstellen

Künstliche Intelligenz wird nicht nur zur Prozessoptimierung genutzt – sondern beginnt, Entscheidungen zu übernehmen. Zahlungen werden künftig nicht mehr nur vom Kunden ausgelöst, sondern auch vom KI-Agenten: Kontextbasiert, autonom, in Echtzeit.

McKinsey zitiert: „10 Prozent der Konsumenten starten ihren Online-Einkauf bereits mit KI. 20 Prozent wären bereit, Käufe vollständig an ein System zu delegieren.“

Für Banken heißt das: Die Schnittstelle verschiebt sich – vom Frontend zum Backend, von der App zur API, vom Menschen zur Maschine.

Worauf es nun ankommt

Welche Rolle spielen Finanzakteure also in einem fragmentierten, tokenisierten und intelligenten Ökosystem?

In einer Welt, in der Funktionen standardisiert, Prozesse automatisiert und Interfaces unsichtbar werden, gewinnt Vertrauen eine neue strategische Bedeutung, heißt es im McKinsey-Report. Wer in den autonomen Entscheidungspfad des Kunden vordringen will, muss erklärbare, sichere und emotional anschlussfähige Systeme schaffen.

Die zentrale Frage lautet künftig nicht: „Was können wir technisch bieten?“, sondern: „Würden unsere Kunden uns vertrauen, wenn sie uns nicht mehr sehen?“

Die Gewinner werden Plattformen sein, die Brücken bauen: zwischen nationalen Rails, zwischen Asset-Typen (Fiat, Token, Stablecoin), zwischen Compliance-Regimes.

Für Banken wird es notwendig, ihre Position in der Wertschöpfungskette neu zu definieren: Sind sie nur noch Zahlstellen? Oder orchestrieren sie als „Trust Layer“ den Zugang zu digitalem Geld, Token-Assets, Stablecoins und neuen Zahlungswegen?

„Um in einer modularen, programmierbaren Welt erfolgreich zu sein, muss man zu einer Grundlage werden, auf der andere aufbauen können, sei es in Bezug auf Informationen, Vertrauen, Liquidität oder Konnektivität“, heißt es im Global-Payments-Report. „Eigenständige Wettbewerbsvorteile werden schwinden, während eingebettete Rollen in größeren Ökosystemen Bestand haben werden.“

Dieser Report ist kein Alarmsignal, sondern vielmehr ein Realitätscheck. Die Art, wie Geld bewegt wird, wird zur strategischen Schlüsselkompetenz. Nicht nur für Payment-Spezialisten, sondern für jeden Akteur der Finanzbranche.

Was früher operativ war, wird zunehmend strategisch. Wer seine Position im neuen Zahlungs-Ökosystem nicht aktiv gestaltet, riskiert, zum reinen Infrastruktur-Nutzer zu werden ohne Einfluss, ohne Marge und ohne Nähe zum Kunden.